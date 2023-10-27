تدريبات عسكرية إيرانية "لمواجهة التهديدات المحتملة"

أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني أن القوات البرية بدأت اليوم الجمعة تدريبات تستمر يومين لاختبار جاهزية أكثر من 200 طائرة مروحية (هليكوبتر) على الطيران، في ظل المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل في حربها على قطاع غزة.

وتشارك في هذه التدريبات وحدات مختلفة من المدرعات والمشاة والوحدات الهجومية المتحركة وقوات الرد السريع الصاروخية وسلاح المروحيات والطائرات المسيرة ووحدات الهندسة ووحدات الإسناد.

وقال المتحدث باسم الجيش أمير تشيشك للتلفزيون إن التدريبات، التي خُطّط لها في وقت سابق، تهدف إلى "مواجهة التهديدات المحتملة" التي قد تتعرض لها إيران.

وأضاف أن الجيش نقل قوات ومعدات عسكرية من 7 أقاليم إيرانية لإجراء التدريبات في نصر آباد بإقليم أصفهان وسط البلاد.

وكان قائد قوات التعبئة البحرية للمنطقة الثالثة لقوات الحرس الثوري الإيراني الأدميرال علي بخشايي أعلن في الـ21 من الشهر الجاري إجراء مناورات بحرية في المياه الشمالية للخليج العربي من أجل نصرة الشعب الفلسطيني "المظلوم".

وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة لليوم الـ21، وأوقعت غاراتها الجوية حتى الآن 7028 شهيدا، بينهم 2913 طفلا و1709 سيدات وفتيات، ونحو 18 ألفا و500 مصاب، بالإضافة إلى 1650 مفقودا، وفقا لبيانات وزارة الصحة في القطاع.

وقال وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان للجزيرة إذا لم تنجح مساعي وقف العدوان على غزة، فإن إيران والمنطقة والفاعلين فيها "لن يبقوا متفرجين".