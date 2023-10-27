بايدن يحذر خامنئي من استهداف القوات الأميركية

قال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن أوصل رسالة مباشرة إلى المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي للتحذير من استهداف الجنود الأميركيين في المنطقة، وذلك بعد تعرض قوات أميركية للهجوم في العراق وسوريا.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي "نُقلت الرسالة مباشرة" لكنه لم يتطرق إلى مزيد من التفاصيل.

جاءت تصريحات كيربي في وقت يتخوف فيه المسؤولون الأميركيون من اتساع رقعة المعارك بالمنطقة في أعقاب معركة "طوفان الأقصى" والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقامت الولايات المتحدة بنشر مزيد من الجنود، كما نشرت قطعا عسكرية إضافية في المنطقة.

يذكر أن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أعلنت أن قواتها تعرضت لـ 16 هجوما في العراق وسوريا خلال الأسبوع الماضي.

وكان بايدن قال -أول أمس الأربعاء- إنه حذر خامنئي من أن الولايات المتحدة سترد إذا استمر استهداف قواتها، لكنه لم يحدد كيف أوصل الرسالة.

وقال في مؤتمر صحفي "تحذيري إلى آية الله (خامنئي) أنه إذا واصلوا التحرك ضد تلك القوات، سنرد، وعليه أن يستعد. ليس للأمر علاقة بإسرائيل".