أبرز تطورات اليوم الـ20 من الحرب الإسرائيلية على غزة
27/10/2023-|آخر تحديث: 27/10/202312:23 ص (بتوقيت مكة المكرمة)
خلال اليوم الـ20 من حربها الشاملة على غزة، ارتكبت إسرائيل مجازر جديدة في خان يونس وغزة، وسوّت طائراتها مربّعات سكنية بالأرض، في حين قال جيش الاحتلال إن قواته توغلت الليلة الماضية في القطاع.
ورفعت المجازر الجديدة الحصيلة الإجمالية إلى 7028 شهيدا، بينهم 2913 طفلا و1709 سيدات وفتيات، ونحو 18 ألفا و500 مصاب، بالإضافة إلى نحو 1500 مفقود، وفقا لأحدث بيانات وزارة الصحة في قطاع غزة المحاصر.
وفيما يلي أبرز تطورات اليوم الـ20 من حرب إسرائيل على قطاع غزة:
- إسماعيل هنية: استمرار العدوان على غزة سيخرج كل المنطقة عن السيطرة.
- البنتاغون: نشرنا 900 جندي في الشرق الأوسط.
- وزارة الداخلية بغزة: عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على القطاع بلغ 7028.
- الخارجية الأميركية: نعتقد أن إسرائيل تتجنب استهداف المدنيين.
- البيت الأبيض معزيا الدحدوح: لا يمكنني التحدث عن حالة وظروف مقتل عائلة مراسل الجزيرة.
- وزارة الصحة في غزة تنشر أسماء الشهداء ردا على تشكيك الإدارة الأميركية.
- جيش الاحتلال: خبراء أميركيون لهم تجربة في حرب العراق وصلوا إلى إسرائيل.
- الخارجية الروسية: وفد من حماس يجري محادثات مع مسؤولين في موسكو.
- وزيرة الخزانة الأميركية: اتخذنا خطوات كثيرة لتقليص مصادر تمويل حماس.
- هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل أبلغت الوسطاء أنها مستعدة لدفع ثمن مقابل استعادة الأسرى.
- أبو عبيدة: مقتل 50 أسيرا إسرائيليا بسبب الغارات المتواصلة على القطاع.
- وزير الخارجية الإيراني: إسرائيل دولة احتلال وعدوان والشعب الفلسطيني لديه الحق في مقاومتها.
- وائل الدحدوح يواصل تغطيته الحية لمجازر الاحتلال بعد أقل من 24 ساعة على استشهاد أفراد من عائلته.
- الرئيس التركي: ما يحدث في غزة همجية ومذابح.
- المتحدث باسم "الصحة" بغزة: انقطاع الوقود خلال ساعات سيؤدي لوفاة عدد كبير من الجرحى والمرضى.
- وزير الخارجية الأردني: العقاب الجماعي الذي تمارسه إسرائيل بحق سكان غزة جريمة حرب.
- مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: ما يجري في غزة جرائم وحشية وهمجية يجب أن تتوقف.
- الجيش الإيراني: بدء مناورات واسعة، الجمعة، لجميع تشكيلات القوات البرية.
- مراسل الجزيرة: سفراء عرب ومسلمون يغادرون قاعة الجمعية العامة مع بدء كلمة المندوب الإسرائيلي.
- رئيس وزراء بلجيكا: دفاع إسرائيل عن نفسها لا يبرر حصار غزة ومنع القوافل الإنسانية.
المصدر : الجزيرة