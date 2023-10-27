أبرز تطورات اليوم الـ20 من الحرب الإسرائيلية على غزة

خلال اليوم الـ20 من حربها الشاملة على غزة، ارتكبت إسرائيل مجازر جديدة في خان يونس وغزة، وسوّت طائراتها مربّعات سكنية بالأرض، في حين قال جيش الاحتلال إن قواته توغلت الليلة الماضية في القطاع.

ورفعت المجازر الجديدة الحصيلة الإجمالية إلى 7028 شهيدا، بينهم 2913 طفلا و1709 سيدات وفتيات، ونحو 18 ألفا و500 مصاب، بالإضافة إلى نحو 1500 مفقود، وفقا لأحدث بيانات وزارة الصحة في قطاع غزة المحاصر.

وفيما يلي أبرز تطورات اليوم الـ20 من حرب إسرائيل على قطاع غزة: