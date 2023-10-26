22 قتيلاً وعشرات الجرحى في إطلاق نار بولاية مين الأميركية

قالت وسائل إعلام أميركية إن 22 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم ونحو 60 آخرين أصيبوا في إطلاق نار عشوائي بمدينة لويستون في ولاية مين التي تقع شمال شرق البلاد.

وفي وقت سابق من الليل، قالت شرطة الولاية على منصة إكس "هناك شخص يطلق النار في لويستون. نطلب من الناس الاحتماء في أماكنهم. يرجى البقاء داخل منازلكم مع إغلاق الأبواب. سلطات إنفاذ القانون تجري حاليا تحقيقا في مواقع متعددة".

ونشر مكتب رئيس بلدية أندروسكوجين صورتين للمشتبه به على موقع فيسبوك قائلا إنه ما زال هاربا، في وقت طلب رئيس البلدية مساعدة الجمهور في التعرف على المشتبه به، وهو مواطن أبيض كان يحمل بندقية نصف آلية بموقع إطلاق النار.

وحسب رويترز فإن لويستون جزء من منطقة أندروسكوجين، وتقع على بعد نحو 56 كيلومترا شمالي بورتلاند أكبر مدن ولاية مين. وأضافت الوكالة -نقلا عن مسؤول في واشنطن- أنه تم إطلاع الرئيس جو بايدن على ما جرى.

في الوقت نفسه، ذكرت وسائل إعلام محلية -نقلا عن متحدث باسم شرطة لويستون- أن إطلاق النار جرى في 3 مواقع مختلفة هي صالة للبولينغ ومطعم ومخزن تابع لأحد محلات البقالة الشهيرة.