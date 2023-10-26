وزير الخارجية الإيراني يحذر واشنطن: لن تسلموا من نار غزة

حذر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان من أن الولايات المتحدة لن تسلم من نيران الحرب إذا استمرت الإبادة في قطاع غزة.

وقال عبد اللهيان، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الخميس، "أقول بصراحة للساسة الأميركيين الذين يديرون الآن الإبادة الجماعية في فلسطين، إننا لا نرحب بتوسيع نطاق الحرب في المنطقة. لكن إذا استمرت الإبادة الجماعية في غزة فلن يسلموا من هذه النار".

ودعا وزير الخارجية الإيراني من يرغبون في عدم اتساع نطاق الحرب إلى الضغط على إسرائيل لوقف حربها على غزة، مشددا على أن الشعب الفلسطيني له الحق في مقاومة الاحتلال وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك الكفاح المسلح.

واستنكر عبد اللهيان ما وصفها بـ"جرائم الحرب والإبادة الجماعية" التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية منذ نحو 3 أسابيع. وقال إن الولايات المتحدة ودولا أوروبية تشاهد وتدعم قتل 7 آلاف مدني في غزة.

كما ندد الوزير الإيراني بالخطوات الأميركية لدعم إسرائيل، وقال إن مشاركة واشنطن بشكل مباشر في الحرب على غزة تعد انتهاكا واضحا لميثاق الأمم المتحدة.

وفي ملف الأسرى الإسرائيليين في غزة، قال عبد اللهيان إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أبلغت طهران باستعدادها لإطلاق سراح المحتجزين المدنيين، وأضاف أن على العالم أن يتحرك لتحرير 6 آلاف أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية.

وأكد أن إيران "مستعدة للعب دورها في هذا المسعى الإنساني المهم للغاية، إلى جانب قطر وتركيا. وبطبيعة الحال، فإن إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين البالغ عددهم 6 آلاف هو ضرورة ومسؤولية أخرى للمجتمع الدولي".

وتستمر الحرب على قطاع غزة لليوم الـ20 بعد إطلاق المقاومة الفلسطينية عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وخلّف القصف الإسرائيلي غير المسبوق أكثر من 7 آلاف شهيد، جلهم من النساء والأطفال، فضلا عن آلاف الجرحى والمفقودين، كما شرد قرابة 1.4 مليون من سكان القطاع البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة.

وقتل أكثر من 1400 إسرائيلي جراء هجمات المقاومة، منهم 309 من الجنود والضباط، وفقا لما أعلنه جيش الاحتلال الذي أقر أيضا بوجود 224 أسيرا على الأقل لدى الفصائل الفلسطينية.