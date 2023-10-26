عبد اللهيان: هدف إسرائيل في غزة القتل الجماعي للشعب الفلسطيني

اتهم وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني، من خلال الحرب التي تشنها على غزة منذ نحو 3 أسابيع وأسفرت حتى الآن عن استشهاد أكثر من 6500 وإصابة ما يزيد عن 17 ألفا، وتهجير 1.4 مليون على الأقل.

وقال حسين عبد اللهيان في رسالة إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، إن "هجمات النظام الصهيوني وصلت إلى حد يُظهر أن الهدف هو القتل الجماعي للشعب الفلسطيني في غزة".

وكتب -أيضا- في الرسالة التي نشرتها الخارجية الإيرانية أمس الأربعاء، أن "تصريحات المسؤولين الإسرائيليين والهجمات الواسعة النطاق والممنهجة على غزة، تُظهر أنها حملة إبادة جماعية للشعب الفلسطيني".

وقد وصل وزير الخارجية الإيراني في وقت متأخر من مساء أمس إلى نيويورك، للمشاركة في اجتماعات مرتقبة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن التطورات في غزة.

وقالت الخارجية الإيرانية، إن الوزير عبد اللهيان يريد أن يعرب عن دعمه لمصالح الفلسطينيين خلال اجتماعات الأمم المتحدة، بشأن التطورات في الأراضي الفلسطينية.

وكان المرشد الإيراني علي خامنئي قال أمس، إن الولايات المتحدة شريكة في الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين.

وأضاف خامنئي، أن إسرائيل تنتقم من النساء والأطفال؛ لأنها عاجزة عن مواجهة جنود المقاومة الفلسطينية.

وكانت إيران حذرت من أن استمرار إسرائيل في حربها على غزة، يمكن أن يؤدي لاشتعال المنطقة برمتها، في حين قالت واشنطن، إنها سترد "بشكل حاسم" في حال انخرطت طهران في الحرب.