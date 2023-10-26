هنية: العدوان على غزة يخرج المنطقة عن السيطرة

قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية إن استمرار العدوان على غزة سيخرج كل المنطقة عن السيطرة، مؤكدا أن الاحتلال لن يتمكن من استعادة عافيته بعد عملية "طوفان الأقصى".

وفي كلمة متلفزة الخميس، وصف هنية المنطقة بأنها "اليوم على صفيح ساخن" مشيرا إلى أن مآلات (طوفان الأقصى) "ستصاحب كل مراحلنا على أرض فلسطين وفي صراع الأمة والمقاومة مع المشروع الصهيوني".

وتستمر الحرب على قطاع غزة لليوم الـ20 بعد إطلاق المقاومة الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وقد خلّف القصف الإسرائيلي غير المسبوق أكثر من 7 آلاف شهيد، جلهم نساء وأطفال، فضلا عن آلاف الجرحى والمفقودين، كما شرد قرابة 1.4 مليون من سكان القطاع البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة.

ودعا هنية ما وصفها بالدول الشقيقة والحليفة لممارسة الضغط المطلوب في كل المحافل لوقف العدوان على غزة، كما دعا إلى فتح كل المعابر وفي مقدمتها معبر رفح وإدخال كل ما تحتاجه غزة دون قيد أو شرط، قائلا "من غير المقبول أن يتحكم العدو في ما يجب أن يدخل إلى القطاع".

في الوقت نفسه، أكد هنية أن "الدم في غزة إلى جانب المقاومة سينتصر على المحتل" مشيرا إلى أن المقاومة "بألف خير" وتواصل ضرباتها وتحرس حدودها في اليوم الـ20 لهذه الحرب، حسب تعبيره.

ورأى رئيس المكتب السياسي لحماس أن الاحتلال لن يتمكن من استعادة عافيته بسبب "الضربة الإستراتيجية والهزيمة المدوية التي لحقت به".

وقتل أكثر من 1400 إسرائيلي جراء هجمات المقاومة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، منهم 309 جنود وضباط، وفقا لما أعلنه جيش الاحتلال الذي اعترف أيضا بوجود 224 أسيرا على الأقل من العسكريين والمدنيين لدى الفصائل الفلسطينية في غزة.

وتوجه هنية بحديثه إلى جماهير الأمة في كل مكان لتبقى "في مد تصاعدي شعبي" وقال "لا ينبغي أن يبقى تحرك الشارع في نفس المكان بل يجب أن يتواصل الطوفان من أجل مستقبل قوى المقاومة".