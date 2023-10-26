فيديو.. مسنة فلسطينية تستغيث من تحت الأنقاض بغزة

أظهر مقطع فيديو خاص بالجزيرة لحظات عصيبة عاشتها مسنة فلسطينية، بعد أن قصفت الطائرات الإسرائيلية منزلا على رؤوس ساكنيه فجر اليوم في منطقة بئر النعجة شمال قطاع غزة.

وفي الفيديو، تناشد المسنة الفلسطينية كوادر الدفاع المدني والصحفيين بانتشالها ورفع الأحجار الكبيرة عن جسدها.

ونجحت طواقم الإنقاذ في انتشالها ونقلها للمستشفى لتلقي العلاج.

وتتواصل غارات جيش الاحتلال على قطاع غزة، مما أسفر -حتى الآن- عن استشهاد 6546 فلسطينيا، بينهم 2704 أطفال و2704 من النساء و295 مسنا، وإصابة 17439 آخرين، إضافة إلى أكثر من 1600 مفقود تحت الأنقاض، وسط فقدان الدفاع المدني المعدات اللازمة لإنقاذهم.