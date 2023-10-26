مقتل 3 مدنيين في قصف للنظام السوري على إدلب

قُتل 3 مدنيين وأصيب اثنان آخران في قصف لقوات النظام السوري على محافظة إدلب شمال غربي البلاد، في حصيلة أولية.

وأفاد مراسل الأناضول، نقلا عن مصادر محلية، اليوم الخميس، بأن قوات النظام السوري استهدفت حي الضبيط بمركز إدلب وقرى جبل الزاوية بأسلحة "أرض-أرض".

وأسفر الهجوم على حي الضبيط عن مقتل 3 مدنيين وإصابة اثنين آخرين.

ونقلت فرق الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) المصابين إلى المستشفى، مع خشية ارتفاع عدد القتلى.

وسبتمبر/أيلول 2018، أبرمت أنقرة وموسكو مذكرة تفاهم إضافية لتعزيز وقف إطلاق النار في إدلب المشمولة باتفاق مناطق خفض التصعيد بين تركيا وروسيا وإيران خلال اجتماعات أستانة عام 2017، إلا أن النظام كثف هجماته على المنطقة عام 2019.

وفي الخامس من مايو/أيار 2020، توصلت موسكو وأنقرة إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار في إدلب، إلا أن قوات النظام تخرقه بين الحين والآخر.