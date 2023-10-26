لوموند تشكك في رواية الاحتلال بشأن قصف مستشفى المعمداني

لحقت صحيفة لوموند الفرنسية بـنيويورك تايمز الأميركية فيما يخص التشكيك في الرواية الإسرائيلية بشأن القصف الذي استهدف المستشفى الأهلي "المعمداني" في غزة، وهو ما كانت قد سبقت إليه وكالة سند التابعة لشبكة الجزيرة والمتخصصة بالمصادر المفتوحة.

ونقض تحقيق لوموند رواية الاحتلال من أن صاروخا فلسطينيا -ظهر في البث المباشر لقناة الجزيرة– هو من تسبب في الانفجار بالمستشفى. حيث تمكن فريق التحقيق التابع للصحيفة الفرنسية من تأكيد أن المقذوف الذي ظهر في بث قناة الجزيرة في الواقع تم إطلاقه من إسرائيل وليس صاروخا فلسطينيا.

كما أن هذا المقذوف أطلق من منطقة توجد فيها بطارية القبة الحديدية للاحتلال الإسرائيلي على بعد أقل من كيلومترين شرق مستوطنة ناحل عوز.

وكانت نيويورك تايمز قد شككت في الرواية الإسرائيلية، مؤكدة أن النظرة الفاحصة لمقطع الفيديو الصاروخي الذي استشهدت به إسرائيل لا تثبت تلك الرواية.

وقالت الصحيفة -في تقرير- إن مقطع الفيديو الذي تم الاستشهاد به مأخوذ من بث مباشر لكاميرا الجزيرة تلك الليلة ويظهر شيئا آخر، وإن الصاروخ الذي شوهد بالفيديو ليس على الأرجح سبب ما حل بالمستشفى، مضيفة أن هذا الصاروخ انفجر بالفعل في السماء ولكن على بعد ميلين تقريبا.

𝗟𝗜𝗩𝗘 guerre Israël-Hamas | L’armée israélienne mène des raids en Cisjordanie et en Syrie, la livraison de carburant toujours bloquée à Gaza Suivez notre direct 👇https://t.co/Ymn75mYAlF — Le Monde (@lemondefr) October 25, 2023

وأوضح تحقيق لوموند أن الصاروخ الإسرائيلي، الذي كان من المفترض أن يدمر الصواريخ الفلسطينية أثناء طيرانه، انفجر بعد حوالي 20 ثانية من تحليقه، على ارتفاع يزيد قليلاً على 4 آلاف متر فوق مستوى سطح البحر "وفقًا لحساباتنا" وبعد 5.5 ثانية وقع انفجار أول على الأرض، على بعد حوالي كيلومترين شرق المستشفى. وبعد أقل من ثانيتين، وقع انفجار ثانٍ أكبر بكثير في باحة المستشفى.

وتساءلت الصحيفة الفرنسية في تحقيقها: هل يمكن لحطام الصاروخ الإسرائيلي أن يكون سبباً في حدوث الانفجارات على الأرض؟