قائد الحرس الثوري: مجازر إسرائيل في غزة ستغير المعادلات بالمنطقة

حذّر قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، من أن استمرار المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة سيغير المعادلات في المنطقة، مشيرا إلى أن إسرائيل ستحترق بالنار التي أشعلتها.

وقال حسين، إن إسرائيل تخشى الدخول البري والمحاربة على الأرض في قطاع غزة، مضيفا "إذا أقدم الصهاينة على هجوم بري في غزة فسيدفنون فيها".

وأشار قائد الحرس الثوري الإيراني إلى أن إسرائيل دخيلة وغريبة عن جغرافيا المنطقة وأرضها، وهي مخطئة إذا ظنت أن المسلمين سيبقون مكتوفي الأيدي، حتى تستمر هذه الجرائم بحق الفلسطينيين.

وقال، إن قوى كبرى مُنيت بهزيمة نكراء خلال معركة طوفان الأقصى، واتهم الولايات المتحدة بالسعي لإشعال حرب في المنطقة، مشيرا إلى أن سياستها تهدف للحفاظ على الكيان الصهيوني.





عبد اللهيان يحذّر

وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، حذّر -أمس الأربعاء- من أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بلغت أبعادا مقلقة، وأن الوضع قد يخرج عن سيطرة جميع الأطراف.

وشدد عبد اللهيان على ضرورة الوقف الفوري للحرب الإسرائيلية على غزة، وإرسال مساعدات إنسانية لسكان القطاع المحاصر.

كما أكد أن حق المقاومة الفلسطينية في الدفاع عن أراضيها ضد الاحتلال الإسرائيلي، وفق القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي حربه على غزة للأسبوع الثالث على التوالي، إذ نفّذت طائراتها غارات كثيفة على القطاع أوقعت عشرات الشهداء والجرحى، خاصة في خان يونس، بينما تحدث الجيش الإسرائيلي عن توغل قواته ليلا في القطاع.