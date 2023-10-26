الخارجية الفلسطينية تقدم دلائل "الجرائم" الإسرائيلية بغزة للجنائية الدولية

أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية -اليوم الخميس- أنها قدمت للمدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية كريم خان دلائل على الجرائم التي ترتكبها القوات الإسرائيلية ضد المدنيين في قطاع غزة.

وقالت الوزارة، في بيان، إن الوزير رياض المالكي التقى في لاهاي بهولندا المدعي العام كريم خان وأعضاء مكتبه ونائبته، والمسؤولين عن الحالة في فلسطين.

وأفادت بأن المالكي "قدم دلائل الجرائم الأخيرة للعدوان الاسرائيلي على قطاع غزة التي تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية والتحقيق المفتوح بالحالة في فلسطين".

وأطلع المالكي، وفق البيان، المدعي العام على حجم الدمار والقتل للأطفال والنساء والمدنيين، الذي ترتكبه إسرائيل دون مساءلة أو محاسبة.

وطالب الوزير الفلسطيني بجلب "مجرمي الحرب الإسرائيليين للعدالة الدولية، بسبب سياساتهم الممنهجة وواسعة النطاق"، وشدد على ضرورة أن ينجز التحقيق الجنائي بشكل عاجل.

بدوره، أكد المدعي العام أن "الحالة في فلسطين، بما فيها الأحداث في قطاع غزة تحت التحقيق الجنائي لمكتبه، وأن دورهم المستقل وشفافية التحقيق أساس لإنجاز العدالة"، بحسب البيان ذاته.

ولليوم الـ20 يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، ونتج عنها استشهاد 7028 فلسطينيا، بينهم 2913 طفلا و1709 سيدات و397 مسنا، وأصابت 18484 شخصا، إضافة إلى أكثر من 1650 مفقودا تحت الأنقاض.

وقال المالكي إن العدوان الإسرائيلي على غزة "حرب انتقامية"، داعيا إلى "وضع حد لهذا العدوان أحادي الجانب والدعوة إلى وقف لإطلاق النار لتوزيع المساعدات الإنسانية".

وتعد المحكمة الجنائية الدولية التي تأسست عام 2002 المحكمة العالمية المستقلة الوحيدة التي تحقق في أسوأ الجرائم بما في ذلك الإبادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

ووقّعت فلسطين على ميثاق روما الأساسي للمحكمة في 2015، فيما رفضت إسرائيل غير المنضوية في المحكمة الاعتراف باختصاصها القضائي أو التعاون معها.