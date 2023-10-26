هنية يهاتف رئيس المخابرات المصرية ووفد من حماس في روسيا

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية أجرى اتصالا مع رئيس المخابرات المصرية عباس كامل، تناولا خلاله آخر التطورات المتعلقة بقطاع غزة.

وقالت حماس -في بيان- إن كامل "استعرض الجهود التي تبذلها مصر لضمان وقف إطلاق النار في غزة وإدخال الاحتياجات العاجلة للشعب الفلسطيني"، وإن هنية عبّر "عن تقديره لموقف مصر رئاسةً وحكومةً وشعبا".

وفد من حماس في روسيا

من ناحية أخرى، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا -في إفادة أسبوعية اليوم الخميس- إن وفدا من حركة حماس يزور موسكو حاليا، لكنها لم تفصح عن أي تفاصيل.

تغطية صحفية: وفد من حركة حـمـاس يصل إلى العاصمة الروسية موسكو لبحث سبل وقف جـرائم الاحتلال في قطاع غزة pic.twitter.com/sE61RpT3dY — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 26, 2023

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن مصدر من الوفد الفلسطيني قوله إن القيادي في الحركة موسى أبو مرزوق ضمن الوفد الزائر.

ولدى روسيا علاقات بجميع الأطراف الفاعلة في الشرق الأوسط، لا سيما إسرائيل وإيران والسلطة الفلسطينية وحماس.

وقد ألقت موسكو باللوم أكثر من مرة في اشتعال الحرب الحالية بغزة على فشل الدبلوماسية الأميركية، واعتبرت أن الوضع في غزة كارثي، ودعت إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس واستئناف المحادثات الهادفة إلى إيجاد تسوية سلمية.

وفي السياق ذاته، قالت زاخاروفا أيضا -بشكل منفصل- إن نائب وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني (كبير المفاوضين الإيرانيين في الشأن النووي) يزور موسكو أيضا في الوقت الحالي، مشيرة إلى أنه أجرى محادثات مع ميخائيل جالوزين نائب وزير الخارجية الروسي.