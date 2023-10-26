صور عبر الأقمار الصناعية: غزة قبل وبعد العدوان الإسرائيلي

أظهرت صور لأقمار اصطناعية التقطت قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري وبعده حجم الدمار الذي لحق بمناطق قطاع غزة نتيجة الغارات الإسرائيلية الممنهجة.

ونشرت شركة "ماكسار" للتكنولوجيا صورا تقارن ما قبل الغارات وما بعدها في مناطق بيت حانون، وحي الكرامة، وعزبة بيت حانون، وبيت لاهيا.

1- بيت حانون قبل وبعد العدوان

2- حي العطاطرة قبل وبعد العدوان الإسرائيلي

3- حي الكرامة قبل وبعد العدوان الإسرائيلي

4- عزبة بيت حانون قبل وبعد العدوان الإسرائيلي