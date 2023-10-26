السويد تطرد عراقيا أحرق المصحف

قال تلفزيون "تي في 4" السويدي، اليوم الخميس، إن وكالة الهجرة في السويد طردت عراقيا أحرق المصحف في ستوكهولم في الأشهر القليلة الماضية وأثار غضبا واسعا في دول مسلمة.

ونقل التلفزيون عن الوكالة قولها "إنها قررت طرد الشخص من السويد"، مشيرة إلى أنه نتيجة تعقيدات تنفيذ القرار منحته تصريح إقامة محدودة للفترة من 25 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 16 أبريل/نيسان 2024.

وكان اللاجئ العراقي سلوان موميكا المقيم بالعاصمة ستوكهولم أحرق نسخة من القرآن الكريم في وقت سابق أمام المسجد الرئيسي في ستوكهولم، كما قام بمظاهرة أمام السفارة العراقية قال إنه سيحرق فيها نسخة من المصحف، لكنه لم يفعل ذلك.

وأثار موميكا موجة غضب عارم في العديد من دول الشرق الأوسط والعالم الإسلامي مذ بدأ يقيم تحركات لحرق المصحف في يونيو/حزيران الماضي.

كما تكررت مؤخرا في السويد والدانمارك حوادث تمزيق وإحراق نسخ من المصحف الشريف على أيدي يمينيين متطرفين أمام سفارات دول إسلامية.

وقوبل ذلك بسلسلة تحركات احتجاجية وصلت أن أضرم محتجون النيران في مبنى السفارة السويدية بالعاصمة العراقية بغداد.

كما استدعت دول عدة مبعوثي السويد لديها لإبلاغهم احتجاجات رسمية، فيما تبنت الأمم المتحدة قرارا يدين جميع أعمال الاعتداء على الكتب المقدسة باعتبارها انتهاكا للقانون الدولي.