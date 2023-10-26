الدفعة الخامسة من المساعدات تدخل غزة دون وقود

دخلت الدفعة الخامسة من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة اليوم الخميس عبر معبر رفح الحدودي مع مصر، وسلّم الهلال الأحمر المصري لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) والهلال الأحمر الفلسطيني 12 شاحنة مساعدات.

وقال مدير إعلام معبر رفح وائل أبو عمر إن العدد الإجمالي لشاحنات المساعدات التي وصلت قطاع غزة منذ بداية الحرب وصل إلى 74 شاحنة فحسب، مع دخول الشاحنات التي تحمل أدوية ومواد غذائية صباح اليوم عبر معبر رفح.

وصرّح مسؤول مصري لوكالة الأنباء الألمانية أن السلطات المصرية سلمت الدفعة الخامسة من المساعدات الإنسانية والطبية إلى الأونروا والهلال الأحمر الفلسطيني وفقا للآلية المتبعة حاليا في عملية دخول المساعدات.

جاء ذلك عقب وصول شاحنات المساعدات من معبر العوجا الحدودي مع إسرائيل بعد الانتهاء من تفتيشها، ثم العودة إلى المعبر من الجانب المصري تمهيدا لدخولها إلى قطاع غزة.

ومن المنتظر إدخال 20 شاحنة مساعدات إنسانية أخرى اليوم إلى غزة عبر معبر رفح وفقا لنفس الإجراءات، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

لا وقود بالمساعدات

ودخلت أول شحنة مساعدات إنسانية مكونة من 20 شاحنة إلى غزة عبر معبر رفح يوم السبت الماضي، من دون أن تحتوي المساعدات حتى الآن على الوقود الضروري لاستمرار عمل القطاع الصحي الذي أعلن انهياره بالكامل، لا سيما مع استمرار قطع الكهرباء.

واعتبر الهلال الأحمر الفلسطيني -في بيان سابق- شاحنات المساعدات "نقطة في بحر الاحتياجات الإنسانية للقطاع"، وناشد المجتمع الدولي بإدخال المساعدات عبر المعابر التي يشرف عليها الاحتلال أيضا.

وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن منع إدخال الوقود يعرض حياة آلاف الفلسطينيين في غزة لخطر الموت في المستشفيات، والحد من قدرة سيارات الإسعاف على إنقاذ حياة المصابين بالقصف الإسرائيلي المستمر منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري بأعقاب عملية طوفان الأقصى.

وأضافت المنظمة أن عدم إدخال الوقود سيمنع عمل المخابز وتوفير مياه صالحة للشرب، مما يعرّض حياة أهالي غزة لخطر انتشار الأوبئة.

ويستمر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مستهدفا منازل مأهولة ومرافق عامة، مما أسفر عن استشهاد وإصابة الآلاف، معظمهم من النساء والأطفال، وتدمير أحياء بكاملها.