البيت الأبيض يعزي وائل الدحدوح ويمتدح مهنية الجزيرة

قال البيت الأبيض إنه لا يمكنه التحدث عن حالة وظروف مقتل عائلة مراسل الجزيرة وائل الدحدوح، وعبّر عن تعازيه له جراء فقده عددا من أفراد عائلته.

وقال إن استهداف الصحفيين غير مقبول، وإن الرئيس جو بايدن يؤمن بدورهم وعملهم والخطر الذي يتعرضون له.

وأكد أن "الجزيرة شبكة عالمية، ونحن نقدر عملها والدور الذي تقوم به"، مضيفا أن "صوت قناة الجزيرة قيّم، ولديه تأثير على كامل المنطقة وهي شبكة عالمية".

ومن جهته، عبّر "نادي الصحافة الوطني الأميركي" عن صدمته وحزنه لسماع خبر استشهاد أفراد من عائلة الزميل وائل الدحدوح.

وأضاف النادي -في بيان- أن الزميل وائل كان يبث تقارير حية عن غارة جوية إسرائيلية عندما علم على الهواء أن زوجته وابنه وابنته وحفيده قتلوا.

وأكد البيان أن مقتل أفراد من عائلة وائل الدحدوح يسلط الضوء بشكل واضح على حقيقة أن أسر الصحفيين تعاني المخاطر نفسها.

كما شدّد "نادي الصحافة الوطني الأميركي" على أن القنابل والصواريخ التي يتم إسقاطها على غزة تقتل وتجرح المدنيين، ولا تميز أحدا.

وكان محرر الشؤون الفلسطينية في القناة 13 الإسرائيلية تسفي يحزقيلي قال إن عائلة مراسل قناة الجزيرة في قطاع غزة وائل الدحدوح كانت هدفا لقصف الجيش الإسرائيلي، مؤكدا أنهم يعرفون ما يضربون بالضبط.

وأكد المحلل الإسرائيلي أن الأهداف التي تقصف تكون معروفة للجيش، مضيفا "على سبيل المثال، كان الهدف اليوم عائلة مراسل الجزيرة".

وخلال توديع ابنه محمود، اعتبر الدحدوح أن ما جرى كان انتقاما منه في أولاده.

وبعد أقل من يوم واحد على استشهاد زوجته وابنه وابنته وحفيده وعدد آخر من عائلته في قصف إسرائيلي، أصر مراسل الجزيرة في قطاع غزة وائل الدحدوح على العودة إلى تغطية العدوان الإسرائيلي والقصف الوحشي الذي يتعرض له سكان القطاع الفلسطيني.

وشيع أهالي غزة -اليوم الخميس- بعض أفراد أسرة الزميل وائل وعددا آخر من أفراد عائلة الدحدوح في إحدى المقابر بغزة، وذلك عقب استشهادهم مساء أمس الأربعاء في غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلا نزحوا إليه في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.