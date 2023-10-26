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استشهاد صحفية بغزة يرفع حصيلة شهداء الإعلام بالعدوان الإسرائيلي

SENSITIVE MATERIAL. THIS IMAGE MAY OFFEND OR DISTURB Colleagues of Palestinian journalists Mohammed Soboh and Saeed al-Taweel, who were killed when an Israeli missile hit a building while they were outside reporting, stand next to their bodies at a hospital in Gaza City, October 10, 2023. REUTERS/Arafat Barbakh TPX IMAGES OF THE DAY
العدوان الإسرائيلي يستهدف الصحفيين وعائلاتهم في قطاع غزة (رويترز)
26/10/2023

استشهدت الصحفية دعاء شرف مع طفلها اليوم الخميس، جراء سلسلة غارات إسرائيلية على قطاع غزة، وسط استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع باستهدافه الصحفيين وعائلاتهم، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، في أعقاب عملية طوفان الأقصى.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن مقاتلات إسرائيلية أطلقت صواريخ عدة استهدفت منزل الصحفية في منطقة الزوايدة وسط القطاع، مما أسفر عن استشهادها مع طفلها.

 

 

وأشارت الوكالة إلى أن طيران الاحتلال نفذ قصفا عنيفا على مناطق تل الهوا والجوزات، وشارع النفق بمدينة غزة الليلة الماضية، وأضافت أن غارة أخرى استهدفت محيط ملعب اليرموك وسط المدينة.

وباستشهاد الصحفية دعاء شرف، يرتفع عدد الشهداء من الصحفيين في قطاع غزة، منذ بداية العدوان الإسرائيلي إلى 24 صحفيا.

وكان جيش الاحتلال استهدف أمس عائلة مراسل الجزيرة في غزة وائل الدحدوح في المنزل الذي لجؤوا إليه جنوب القطاع، بعد أن ادعى الاحتلال أنها منطقة آمنة، مما أدى إلى استشهاد زوجته وابنه وابنته البالغة من العمر 6 سنوات، وحفيده الرضيع الذي يبلغ من العمر شهر واحد.

وتتواصل غارات جيش الاحتلال على قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد 6546 فلسطينيا، بينهم 2704 أطفال و2704 امرأة و295 مسنا، وإصابة 17439 آخرين، إضافة إلى أكثر من 1600 مفقود تحت الأنقاض، وسط فقدان الدفاع المدني المعدات اللازمة لإنقاذهم.

المصدر : الجزيرة + وكالات