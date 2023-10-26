الاحتلال يتحدث عن اعتراض صاروخ أرض جو أطلق لأول مرة من لبنان

قال الجيش الإسرائيلي أمس الأربعاء إنه اعترض صاروخ أرض جو أطلق من جنوب لبنان، وذلك للمرة الأولى منذ الاشتباكات الحدودية التي بدأت في أعقاب عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال عن المتحدث باسم الجيش دانيال هاغاري قوله إن الدفاع الجوي الإسرائيلي اعترض صاروخ أرض-جو أطلق من الأراضي اللبنانية باتجاه طائرة مسيّرة إسرائيلية.

وأضاف المتحدث أن طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي قصفت مصدر إطلاق الصاروخ داخل الأراضي اللبنانية.

وأكدت مراسلة الجزيرة أن صوت الصاروخ الذي أطلق من لبنان سمع فوق بحيرة طبريا القريبة من الجولان السوري المحتل.

ولم يصدر إلى الآن أي تعليق حول البيان الإسرائيلي من الجانب اللبناني أو فصائل المقاومة هناك.

كما قال جيش الاحتلال في وقت سابق من يوم الأربعاء إن مقاتلاته دمرت موقعا عسكريا ونقطة مراقبة لحزب الله اللبناني.

وكان الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله التقى أمس مع زياد النخالة قائد حركة الجهاد الإسلامي وصالح العاروري نائب قائد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) للبحث فيما يجب على أطراف المقاومة فعله لتحقيق انتصار حقيقي في غزة.

وتشهد الحدود اللبنانية مع إسرائيل اشتباكات يومية بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله منذ أن بدأت عملية طوفان الأقصى المباغتة، التي ردّت عليها قوات الاحتلال بعدوان مستمر على قطاع غزة.