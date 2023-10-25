6 شهداء واعتقال العشرات خلال اقتحامات إسرائيلية بالضفة الغربية

استشهد 6 فلسطينيين -اليوم الأربعاء- بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي، واعتقل عشرات آخرون خلال عمليات اقتحام جديدة في الضفة الغربية.

وأفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 3 فلسطينيين، وإصابة أكثر من 20 جراء قصف صاروخي إسرائيلي على أطراف مخيم جنين.

وحسب مصادر فلسطينية، أطلقت مقاتلة إسرائيلية 4 صواريخ تجاه مجموعة من الشبان عند مقبرة الشهداء بالمخيم، ما أوقع شهداء وإصابات.

ونقلت رويترز عن الجيش الإسرائيلي، أنه نفّذ ضربة بطائرة مسيّرة خلال اشتباكات مع مسلحين فلسطينيين في جنين.

وفي وقت لاحق اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد فتى متأثرا بجروح خطيرة أصيب بها خلال الاقتحام الإسرائيلي لجنين.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت فجر اليوم مدينة جنين ومخيمها، حيث دارت اشتباكات عنيفة بين مقاومين من كتيبة جنين وكتائب شهداء الأقصى وكتائب عز الدين القسام.

وأكدت هذه الأجنحة العسكرية في بيانات منفصلة تصديهم بالرصاص والعبوات الناسفة لقوات الاحتلال، وتأكيدهم وقوع إصابات في صفوف تلك القوات، بالإضافة إلى إعطاب عدد من الآليات العسكرية.

تواصل الاشتباكات العنيفة بين فلسطينيين وقوات الاحتلال التي تحاول التوغل داخل جنين#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/ecEVmtAB0q — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) October 24, 2023

كما استشهد شاب فلسطيني فجر اليوم في مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية، خلال اقتحام قوات الاحتلال حي نزَال، حيث اندلعت مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال.

وفي قلنديا شمال القدس المحتلة، استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها المخيم.

ولاحقا، شهدت مدن في الضفة الغربية -اليوم- بينها: جنين ونابلس إضرابا عاما بدعوة من مجموعة "عرين الأسود"، تنديدا بالحرب الإسرائيلية على غزة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بارتفاع عدد الشهداء في الضفة الغربية إلى 104 شهداء، منذ إطلاق المقاومة الفلسطينية عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

تغطية صحفية: "قوات الاحتلال تنفذ اعتقالات في مخيم قلنديا ضمن حملة واسعة في الضفة المحتلة مستمرة منذ أيام". pic.twitter.com/ofNkWPsPmg — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 25, 2023

حملة اعتقالات

في الأثناء، أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت فجر اليوم 58 فلسطينيا من الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وتمت الاعتقالات خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مناطق عدة؛ بينها: نابلس وقلقيلية والخليل مخيم قلنديا، وتخللت عمليات الاقتحام مواجهات مسلحة أحيانا.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة شاب جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليه، خلال عملية اقتحام نفذتها فجر اليوم لمخيم عسكر وحي المساكن والمنطقة الشرقية في مدينة نابلس، أدت إلى وقوع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال.

كما أفادت مصادر محلية اعتقال القوات الإسرائيلية لعدد من الفلسطينيين، ومصادرة مركبة فلسطينية من الحي الشرقي قبل ان تنسحب.

ومنذ إطلاق المقاومة الفلسطينية عملية طوفان الأقصى قبل أسبوعين، اعتقل الجيش الإسرائيلي أكثر من 1200 فلسطيني، وفقا لنادي الأسير الفلسطيني.

وقال جيش الاحتلال، إن 500 من أعضاء حركة حماس من بين المعتقلين في الضفة.

وبالتوازي مع الاقتحامات والاعتقالات، تواصل القوات الإسرائيلية إغلاق معظم مداخل المدن والقرى في الضفة المحتلة، وتفصل بعضها عن بعض.