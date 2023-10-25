وزارة الصحة بغزة: أكثر من 7 آلاف مريض ومصاب بحاجة لتدخل جراحي عاجل
أكد المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة الدكتور أشرف القدرة -في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء- أن أكثر من 7 آلاف مريض وجريح يحتاجون إلى تدخل جراحي عاجل بعد أن خرجت المنظومة الصحية في غزة من الخدمة تماما.
وكشف القدرة أن المستشفيات في غزة باتت عاجزة عن تقديم الخدمات الصحية للمرضى والجرحى الذين يسقطون جراء القصف الإسرائيلي المستمر.
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وقال إن المجتمع الدولي لم يتعامل بجدية مع نداءات الاستغاثة التي أطلقتها وزارة الصحة في غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي، مما سرّع انهيار المنظومة الصحية في القطاع.
وأشار القدرة إلى أن المستشفيات في غزة تحولت إلى ممرات إيواء تعج ممراتها وأقسامها وساحاتها بالنازحين، مما يعيق تقديم خدمات طبية آمنة ويعرض حياة الجرحى لمضاعفات أكثر.
وحذر من أن النازحين إلى المستشفيات طلبا للحماية والأمان يعانون من بيئة غير آمنة لا تتوفر فيها لا المياه الكافية ولا النظافة الشخصية، مما يجعل الأمراض والأوبئة تنتشر بينهم بشكل سريع.
وطالب القدرة بتدخلات عاجلة لإنقاذ المنظومة الصحية المنهارة وفتح معبر رفح البري وضمان تدفق المساعدات الطبية والوقود، بالإضافة إلى إدخال الوفود الطبية بشكل فوري.
وتشن إسرائيل غارات متواصلة على قطاع غزة بعد الضربة الموجعة التي تلقتها على يد المقاومة الفلسطينية التي أطلقت عملية "طوفان الأقصى" فجر السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.