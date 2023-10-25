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نتنياهو: إسرائيل تستعد لهجوم بري على غزة

VIDEO SHOWS: ISRAELI PRIME MINISTER, BENJAMIN NETANYAHU, DELIVERING A STATEMENT RESENDING WITH COMPLETE SCRIPT SHOWS: TEL AVIV, ISRAEL (OCTOBER 25, 2023) (GPO - Access all) 1. (SOUNDBITE) (Hebrew) ISRAELI PRIME MINISTER, BENJAMIN NETANYAHU, SAYING: "We are in the middle of a war for our existence. We have set two goals for the war: to annihilate Hamas by destroying its military and governance abilities and to do everything possible to bring our hostages back home." 2. WHITE FLASH 3. (SOUNDBITE) (Hebrew) ISRAELI PRIME MINISTER, BENJAMIN NETANYAHU, SAYING: ""We are raining hellfire on Hamas. We have already killed thousands of terrorists and this is only the beginning. Simultaneously, we are preparing for a ground invasion. I will not elaborate on when, how or how many. I will also not elaborate on the various calculations we are making, which the public is mostly unaware of and that is how things should be." 4. WHITE FLASH 5. (SOUNDBITE) (Hebrew) ISRAELI PRIME MINISTER, BENJAMIN NETANYAHU, SAYING: "I want to be clear, the timing of the military's operation, the timing is determined by consensus by the war cabinet. Together with the chief of staff and the cabinet we are working to ensure the ideal conditions for our troops for the next operations." 6. WHITE FLASH 7. (SOUNDBITE) (Hebrew) ISRAELI PRIME MINISTER, BENJAMIN NETANYAHU, SAYING: "I call again for the non-involved population in Gaza to evacuate to the south of the strip." 8. WHITE FLASH 9. (SOUNDBITE) (Hebrew) ISRAELI PRIME MINISTER, BENJAMIN NETANYAHU, SAYING: "Since the start of the war we have formed 600 new groups of volunteer guards, also with weapons deliveries that we are bringing from abroad, and we will add more forces to this effort. We encourage citizens and are helping citizens carry personal arms for defence, we are doing so in a controlled manner." 10. WHITE FLASH 11. (SOUNDBITE) (Hebrew) ISRAELI PRIME MINISTER, BENJAMIN NETANYAHU, SAYING: "Citizens of Israel, Oct. 7 was a black day in our history. We will fully investigate what happened along the southern border and in the areas surrounding Gaza. The scandal will be fully investigated. Everyone will have to give answers, me too. But all this will happen only after the war." STORY: Israel is preparing a ground invasion of Gaza, Prime Minister Benjamin Netanyahu said in a televised statement on Wednesday (October 25), but he declined to provide any details on the timing or other information about the operation. He said the decision on when forces would go into the Palestinian enclave, controlled by the Islamist movement Hamas, would be taken by the government's special war cabinet, which includes the leader of one of the centrist opposition parties. "We have already killed thousands of terrorists and this is only the beginning," Netanyahu said. "Simultaneously, we are preparing for a ground invasion. I will not elaborate on when, how or how many. I will also not elaborate on the various calculations we are making, which the public is mostly unaware of and that is how things should be." Israel has carried out days of intense bombardment of the densely populated Gaza Strip following the Oct. 7 Hamas attack on Israeli communities that killed some 1,400 people. More than 6,500 Palestinians have been killed in the bombardments, according to Gaza's health ministry. Netanyahu, who has so far not taken responsibility for the security failures that led to the Hamas attack, said all involved would be called to account. "The scandal will be fully investigated," he said. "Everyone will have to give answers, me too. But all this will happen only after the war." Earlier, citing U.S. and Israeli officials, the Wall Street Journal reported that Israel had agreed to delay the invasion of Gaza for now, so the United States could rush missile defenses to the region. (Production: Lara Afghani)
نتنياهو: حددنا توقيت الدخول البري لقطاع غزة لكني لن أفصح عنه الآن (رويترز)
25/10/2023

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل تستعد لشن هجوم بري بهدف تدمير قدرات حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة، لكنه أحجم عن تقديم أي تفاصيل عن توقيت العملية أو أي معلومات أخرى.

وأكد نتنياهو في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء أن المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) برئاسته حدد توقيت الدخول البري لقطاع غزة، وأكد "نستعد لعملية برية، لن أحدد متى ستنطلق أو الاعتبارات التي نأخذها في الحسبان، ومعظمها غير معروفة للجمهور".

وأضاف نتنياهو "لقد وضعنا هدفين للحرب، وهما تصفية حماس من خلال تدمير قدراتها العسكرية والسلطوية لها، والقيام بكل ما يمكن لإعادة المختطفين".

وتابع "كل عناصر حماس سيموتون فوق الأرض وتحت الأرض، داخل غزة وخارجها".

وشدد على أنه سيتم التحقيق في الإخفاق في صد هجوم حماس الذي استهدف مستوطنات غلاف غزة بشكل كامل، قائلا "سيكون على الجميع تقديم الإجابات، بمن فيهم أنا، لكن كل هذا سيحدث فقط بعد الحرب".

وكان نتنياهو امتنع سابقا عن تحمل مسؤولية الفشل في توقع وصد هجوم حماس، فيما أعلن مسؤولون إسرائيليون وقادة أجهزة أمنية أنهم يتحملون مسؤولية ما جرى.

وقال نتنياهو "ما وضعناه نصب أعيننا فقط شيء واحد وهو إنقاذ إسرائيل وتحقيق النصر".

واعتبر أن يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري كان يوما أسود في تاريخ إسرائيل، في إشارة إلى عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها حماس.

وأول أمس الاثنين، تحدثت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية عن "أزمة ثقة حقيقية" بين نتنياهو والجيش الإسرائيلي على خلفية مجريات الأحداث في غزة، والمسؤولية عن فشل التنبؤ بهجوم بحماس.

ولليوم الـ19 يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف غزة بغارات جوية مكثفة دمرت أحياء بكاملها وتسببت في استشهاد 6546 فلسطينيا، بينهم 2704 أطفال و1584 سيدة و295 مسنا، وأصابت 17 ألفا و439 شخصا، إضافة إلى أكثر من 1600 مفقود تحت الأنقاض.

وخلال الفترة ذاتها قتلت حركة حماس أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفقا لوزارة الصحة الإسرائيلية، كما أسرت ما يزيد على 250 إسرائيليا، بينهم عسكريون برتب عالية ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء.

المصدر : الجزيرة + وكالات