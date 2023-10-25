مقتل 8 عسكريين سوريين في غارة إسرائيلية على درعا

قتل 8 عسكريين سوريين وأصيب 7 آخرون فجر اليوم الأربعاء جراء غارة إسرائيلية استهدفت نقاطا عسكرية في ريف درعا جنوبي غربي البلاد، وفق ما ذكر الإعلام الرسمي السوري.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) عن مصدر عسكري قوله إن العدو الإسرائيلي شن غارة جوية من الجولان السوري المحتل في الساعة الواحدة و45 دقيقة فجر اليوم، مما أسفر عن مقتل 8 عسكريين وإصابة 7 آخرين بجروح، وإلحاق خسائر مادية بالنقاط العسكرية التي تعرضت للقصف.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن مقاتلاته استهدفت بنية تحتية ومعدات عسكرية تابعة للجيش السوري، وقال إنه رد على إطلاق صاروخين من سوريا صوب إسرائيل.

بدوره، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن عدد القتلى جراء الغارة الإسرائيلية على نقاط للجيش السوري بلغ 11 عسكريا، من بينهم 4 ضباط.

وقال المرصد إن القصف الإسرائيلي استهدف "كتيبة الرادار في محيط بلدة قرفا واللواء 12 في منطقة أزرع" في محافظة درعا.

وأشار إلى أن القصف دمّر مستودعات للصواريخ والسلاح ورادارات دفاع جوية لقوات النظام السوري.

وهذا القصف هو الأحدث في سلسلة اعتداءات إسرائيلية على سوريا، حيث أدى قصف إسرائيلي متزامن استهدف مطاري دمشق وحلب -وهما المطاران الرئيسيان في البلاد- لإخراجهما من الخدمة قبل 3 أيام، كما أسفر عن خسائر بشرية، وفق الإعلام الرسمي السوري.

ومنذ بدء النزاع السوري عام 2011، شنت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا، مستهدفة مواقع لقوات النظام وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله.

وصعّدت إسرائيل قصفها مستهدفة الأراضي السورية منذ شن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وفصائل المقاومة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري عملية "طوفان الأقصى".