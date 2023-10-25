روسيا تدمّر 3 مسيرات بحرية وأوكرانيا تصد هجوما كبيرا في دونيتسك

قال مسؤولون أوكرانيون إن روسيا قصفت مدينة أفدييفكا شرقي أوكرانيا أمس الثلاثاء، وشنت هجوما بريا على مدينة كوبيانسك شمالي شرقي البلاد، مما أسفر عن مقتل مدنيين اثنين وجرح آخر، في حين أعلنت روسيا تدمير 3 مسيّرات تابعة للبحرية الأوكرانية في البحر الأسود.

وأشارت تصريحات لمسؤولين أوكرانيين إلى أن القوات الروسية تكبدت خسائر فادحة خلال هجماتها البرية على مدينة أفدييفكا، مما أجبرها على الاعتماد على الهجمات الجوية في معاركها للسيطرة على المدينة.

وقال المتحدث باسم القوات الجنوبية الأوكرانية أولكسندر شتوبون خلال لقاء أجراه معه التلفزيون الرسمي الأوكراني، إن القوات الروسية أسقطت نحو 40 قنبلة موجهة خلال الليلتين الماضيتين، لكن عدد الهجمات البرية الروسية انخفض إلى نصف ما كان عليه خلال اليومين السابقين.

وقال المتحدث باسم القوات الجنوبية الأوكرانية إن الخسائر التي تكبدتها القوات الروسية المهاجمة تقدر بنحو 2400 جندي ما بين قتيل وجريح في منطقة دونيتسك.

من جهته، قال فيتالي باراباش، رئيس الإدارة العسكرية في أفدييفكا، إن المدينة تتعرض لهجمات مدفعية وجوية متواصلة، وإن القوات الروسية تحاول باستمرار تطويقها من عدة محاور.





قصف على أوكرانيا

وفي أوكرانيا أيضا، أفاد مسؤول أوكراني بأن القوات الروسية شنت هجوما على مدينة كوبيانسك أمس الثلاثاء، مما أدى لمقتل مدنيّين اثنين في قرية على مشارف المدينة.

وكانت القوات الروسية سيطرت على مدينة كوبيانسك، التي تقع في شمالي شرقي البلاد، في بداية حربها في أوكرانيا والتي اندلعت يوم 24 فبراير/شباط 2022، لكن كييف استعادت السيطرة عليها العام الماضي.

ولم تذكر روسيا أي معلومات عن المعارك التي تدور حول مدينتي أفدييفكا وكوبيانسك هذا الأسبوع، لكنها أشارت إلى نجاح الضربات المدفعية والجوية التي تشنها قواتها قرب باخموت، التي تقع بشمالي شرقي أوكرانيا وسيطرت عليها القوات الروسية في مايو/أيار الماضي بعد معارك شرسة استمرت شهورا عديدة.

وفي السياق، أفادت مصادر أوكرانية بأن رجلا أصيب بجروح جراء قصف روسي على مدينة نيكوبول في مقاطعة دنيبرو بتروفسك جنوبي أوكرانيا.

وقال حاكم المقاطعة سيرهي ليساك إن روسيا هاجمت نيكوبول بطائرات مسيرة من نوع "كاميكازي" وبالمدفعية في ضربتين منفصلتين الليلة الماضية.

كما أفاد مسؤولون أوكرانيون بجرح 8 أشخاص أمس الثلاثاء جراء قصف روسي على منطقتي خيرسون في الجنوب، وخاركيف في شمالي شرقي البلاد.





تدمير مسيرات بحرية

من جانبه، قال حاكم سيفاستوبول الموالي لروسيا إن أسطول البحر الأسود الروسي تمكّن من صد هجوم أوكراني قبالة القرم.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان تدمير 3 مسيّرات تابعة للبحرية الأوكرانية في البحر الأسود، مشيرا إلى أنها كانت تستهدف خليج سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم.

وأوضح بيان الوزارة الروسية أن "3 مراكب من دون فرق تابعة للجيش الأوكراني رصدت في الجزء الشمالي من البحر الأسود الثلاثاء حوالي الساعة الرابعة".

وأشارت إلى أن ضربة صاروخية استهدفت موقع رصد هذه المسيّرات، دون ذكر مزيد من التفاصيل.