غارة جوية إسرائيلية تستهدف مطار حلب السوري

شن الطيران الإسرائيلي -اليوم الأربعاء- غارة جوية استهدفت مطار حلب الدولي شمالي سوريا، وألحق به أضرارا مادية، وفق ما أورده التلفزيون السوري الرسمي.

وقال مصدر عسكري سوري "نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية، مستهدفا مطار حلب الدولي"، مشيرا إلى أن أضرارا لحقت بمهبط المطار.

من جهته، رفض الجيش الإسرائيلي التعليق إذا ما كان استهدف اليوم المطار الخارج عن الخدمة منذ 22 أكتوبر/تشرين الأول الجاري إثر هجوم صاروخي إسرائيلي سابق، وفق ما نقلته رويترز.





وكان مطارا دمشق وحلب -الرئيسيان في سوريا- خرجا من الخدمة -الأحد الماضي- جراء قصف إسرائيلي متزامن أسفر عن خسائر بشرية، وفق ما أفاد به الإعلام الرسمي السوري في حينه.

وأعلنت وزارة النقل السورية "تحويل الرحلات الجوية المبرمجة عبر مطاري دمشق وحلب (قدوم ومغادرة) لتصبح عبر مطار اللاذقية الدولي" غربي البلاد.

غارات على درعا

وفي درعا، قتل 8 عسكريين سوريين وأصيب 7 آخرون، فجر اليوم الأربعاء، جراء غارة إسرائيلية استهدفت نقاطا عسكرية في ريف درعا جنوبي غربي البلاد، وفق ما ذكره الإعلام الرسمي السوري.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) عن مصدر عسكري قوله إن العدو الإسرائيلي شن غارة جوية من الجولان السوري المحتل في الساعة الواحدة و45 دقيقة فجر اليوم، مما أسفر عن مقتل 8 عسكريين وإصابة 7 آخرين بجروح، وإلحاق خسائر مادية بالنقاط العسكرية التي تعرضت للقصف.

وتشن إسرائيل منذ سنوات ضربات جوية مستهدفة مواقع للقوات السورية وما تصفها بأنها أهداف إيرانية وأخرى لحزب الله، وزادت هذه الغارات مؤخرا، منذ أن أطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ردا على اعتداءات الاحتلال والمستوطنين بحق الشعب الفلسطيني.