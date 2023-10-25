شاهد.. قصف إسرائيلي يسوي عمارات سكنية بالأرض في غزة

تسبب قصف إسرائيلي عنيف -اليوم الأربعاء- بتسوية سلسلة عمارات ومنازل سكنية بالأرض في أحد أحياء مدينة غزة، في إطار سياسة "الأرض المحروقة" التي تعتمدها تل أبيب في حربها على القطاع.

وأظهر مقطع مرئي بثته قناة الجزيرة عمارات مكونة من 7 طوابق ومنازل سكنية سويت بالكامل بالأرض في حي اليرموك وسط مدينة غزة.

وبحسب وزارة الصحة في غزة، فقد أسفر هذا القصف عن سقوط 26 شهيدا وأكثر من 100 جريح في غارات إسرائيلية كثيفة على منطقة اليرموك في مدينة غزة، وهي حصيلة مرشحة للزيادة في ظل وجود شهداء ومصابين تحت الأنقاض.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري لجأت إسرائيل إلى دك القطاع المحاصر بأطنان من المتفجرات قال الخبير العسكري اللواء فايز الدويري للجزيرة إنها تقترب من حجم القنبلة الذرية التي ألقتها الولايات المتحدة على مدينة هيروشيما اليابانية خلال الحرب العالمية الثانية.

يذكر أن الحرب الإسرائيلية على غزة دخلت يومها الـ19 وخلفت حتى الآن 6546 شهيدا و17 ألفا و500 مصاب، جلهم من الأطفال والنساء، حسب بيانات وزارة الصحة في قطاع غزة، وسط تأكيد أن الحصيلة قابلة للزيادة في ظل وجود مئات تحت الأنقاض.