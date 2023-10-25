شاهد.. صواريخ المقاومة تضرب تل أبيب الكبرى وتوقع إصابات

قصفت فصائل المقاومة الفلسطينية ريشون لتسيون جنوب تل أبيب بدفعة صواريخ مساء اليوم الأربعاء؛ مما أدى إلى وقوع 4 إصابات، كما قصفت مدينة أسدود في منطقة غلاف غزة.

وقال مراسل الجزيرة في رام الله إلياس كرام إن الصواريخ سقطت في منطقة سكنية، وألحقت أضرارا كبيرة بإحدى البنايات، ونقل عن الإسعاف الإسرائيلي أن الرشقة أوقعت 4 إصابات.

وطالت الصواريخ مدينة تل أبيب الكبرى وتحديدا مدينة نس تسيونا، وأحدثت انفجارات كبيرة، ودوت صافرات الإنذار في أسدود وعدد من المدن الساحلية.

وحصل اليوم الأربعاء تصعيدا من جانب المقاومة حيث قصفت الضواحي الجنوبية لمدينة حيفا التي تبعد 140 كيلومترا إلى جهة الشمال من قطاع غزة، وقال الجيش الإسرائيلي إنه لم يحدث إصابات.

ومثّل هذا الصاروخ تطورا جديدا من حيث العمق الذي استهدفته المقاومة في الأراضي المحتلة قبل أن تقصف المقاومة مدينة إيلات الساحلية حيث سقط أحد الصواريخ على بعد 40 كيلومترا من المدينة، لكن سكانها شعروا بانفجار شديد، مما يعكس قوة الرأس المتفجر الذي يحمله الصاروخ.