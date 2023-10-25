ارتفاع حصيلة قتلى حزب الله بالمواجهات مع إسرائيل وميقاتي يزور الجنوب

ارتفعت حصيلة قتلى حزب الله اللبناني في الاشتباكات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى 37 قتيلا، بعد إعلان الحزب عن مقتل 3 من عناصره خلال مواجهات جديدة عبر الحدود.

كما أعلن حزب الله استهدافه موقعا عسكريا وثكنة في الجانب الإسرائيلي.

ويصدر الحزب بيانات عسكرية متتالية يذكر فيها أسماء عناصره الذين يقتلون خلال المواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، وقال، إن الحصيلة ارتفعت إلى 37 قتيلا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، إن الطيران الإسرائيلي شن غارة على منطقة تل نحاس ـكفر كلا في أقصى الجنوب اللبناني-، كما استهدفت غارة جوية مقر جمعية أخضر بلا حدود في العمرةـ الوزاني.

في المقابل، ذكر بيان لجيش الاحتلال أن قذيفة مضادة للدروع أطلقت من لبنان نحو بلدة منارة دون وقوع إصابات، وقال، إنه رد بالمدفعية نحو مصادر إطلاق النار.

وأضاف الجيش، أن طائرة تابعة له أغارت على "خلية مسلحين رُصدت داخل أراضي لبنان، في منطقة جبل روس في مزارع شبعا ودمر وسائل قتالية استخدمتها الخلية".





ميقاتي يزور الجنوب

على الصعيد السياسي، أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي خلال زيارته -أمس الثلاثاء- لجنوب لبنان التزام بلاده بتطبيق قرار مجلس الأمن 1701، الذي يؤكد أهمية بسط سيطرة السلطات على جميع الأراضي اللبنانية.

وزار نجيب برفقة قائد الجيش جوزف عون مقار عسكرية وقيادة قوة الأمم المتحدة المؤقتة (يونيفيل)، وفق بيان عن مكتبه الإعلامي.

وخاطب نجيب العسكريين اللبنانيين بالقول، "حضورنا إلى هنا اليوم رسالة معبرة بأنكم الأساس في حماية الوطن، والذود عن كرامته".

وتابع "كل الأطراف جربت وتجرب الخيارات الجانبية التي تشكل خطا موازيا مع الخيارات الوطنية الجامعة، وكل الأطراف عادت ولو بعد حين الى خيار الدولة الواحدة الموحدة لجميع أبنائها".

وتتصاعد وتيرة المواجهات اليومية بين حزب الله اللبناني وإسرائيل منذ عملية طوفان الأقصى التي شنتها كتائب القسام -الجناح العسكرية لحركة حماس- على مواقع للاحتلال في غلاف غزة.