أبرز تطورات اليوم الـ19 للحرب الإسرائيلية على غزة

في اليوم الـ19 من الحرب على غزة، واصلت إسرائيل قصف المدنيين بعدما خلفت غاراتها 700 شهيد خلال 24 ساعة، مما رفع الحصيلة الإجمالية إلى 6546 شهيدا، و17 ألفا و500 مصاب، جُلهم من الأطفال والنساء.

وفي هذا اليوم، استشهد عدد من أفراد عائلة مراسل الجزيرة ومدير مكتبها في غزة الزميل وائل الدحدوح -بمن فيهم زوجته وابنه وابنته وحفيده- في قصف إسرائيلي استهدف منزلا نزحوا إليه في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وبينما تتفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع المحاصر، مع انهيار المنظومة الصحية، قدمت المجموعة العربية بالأمم المتحدة وروسيا مشروعي قرارين منفصلين يدعوان إلى وقف إطلاق النار، وفي المقابل عرضت الولايات المتحدة مشروع قرار يدعو فقط إلى هُدنٍ إنسانية.

وفيما يلي أبرز تطورات اليوم الـ19 للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة: