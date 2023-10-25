أبرز تطورات اليوم الـ19 للحرب الإسرائيلية على غزة
25/10/2023-|آخر تحديث: 26/10/202301:18 ص (بتوقيت مكة المكرمة)
في اليوم الـ19 من الحرب على غزة، واصلت إسرائيل قصف المدنيين بعدما خلفت غاراتها 700 شهيد خلال 24 ساعة، مما رفع الحصيلة الإجمالية إلى 6546 شهيدا، و17 ألفا و500 مصاب، جُلهم من الأطفال والنساء.
وفي هذا اليوم، استشهد عدد من أفراد عائلة مراسل الجزيرة ومدير مكتبها في غزة الزميل وائل الدحدوح -بمن فيهم زوجته وابنه وابنته وحفيده- في قصف إسرائيلي استهدف منزلا نزحوا إليه في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
وبينما تتفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع المحاصر، مع انهيار المنظومة الصحية، قدمت المجموعة العربية بالأمم المتحدة وروسيا مشروعي قرارين منفصلين يدعوان إلى وقف إطلاق النار، وفي المقابل عرضت الولايات المتحدة مشروع قرار يدعو فقط إلى هُدنٍ إنسانية.
وفيما يلي أبرز تطورات اليوم الـ19 للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة:
- الجيش الإسرائيلي يقول إنه تصدى لصاروخ أرض جو أطلق من لبنان.
- مجلس الأمن الدولي يفشل في تبني مشروع قرار روسي يدعو لوقف النار في غزة.
- المندوب الصيني بمجلس الأمن: مشروع القرار الأميركي لا يذكر أن فلسطين محتلة منذ وقت طويل.
- روسيا والصين تستخدمان الفيتو في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار أميركي لا يدعو لوقف العمليات العسكرية في غزة.
- المندوب الروسي بمجلس الأمن: الولايات المتحدة لا تريد لقرارات مجلس الأمن التأثير على العملية الإسرائيلية.
- المندوبة الأميركية بمجلس الأمن: المساعدات بدأت الوصول إلى غزة بفضل الجهود الدولية.
- مراسل الجزيرة: 4 مصابين إثر قصف صاروخي على مدينة ريشون لتسيون جنوب تل أبيب.
- الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "التدخل البري واسع النطاق" في غزة سيكون خطأ بالنسبة لإسرائيل.
- رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: إسرائيل تستعد لهجوم بري على غزة.
- الرئيس الأميركي جو بايدن: لإسرائيل الحق في الدفاع عن النفس لكن عليها حماية المدنيين الأبرياء.
- استشهاد عدد من أفراد عائلة مراسل الجزيرة الزميل وائل الدحدوح -بمن فيهم زوجته وابنه وابنته وحفيده- في قصف إسرائيلي استهدف منزلا نزحوا إليه في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
- شبكة الجزيرة الإعلامية: نتقدم بخالص العزاء وعظيم المواساة للزميل وائل الدحدوح بعد استشهاد أفراد من عائلته.
- مسؤول بالبنتاغون للجزيرة: لسنا على علم بأي طلب من إسرائيل يتعلق بتأجيل عملياتها العسكرية.
- وزارة الداخلية بغزة: 13 شهيدا في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم جباليا شمالي القطاع.
- كتائب القسام: أطلقنا صاروخ "متبّر" باتجاه طائرة صهيونية مسيرة من طراز "هيرمز- 450" في سماء خان يونس.
- الجبهة الداخلية الإسرائيلية: نحذر من هجوم كبير في غلاف غزة ونطلب من الإسرائيليين التزام الملاجئ.
- رئيس الوزراء الهولندي: أعربت في اتصال مع أمير قطر عن توافقنا مع موقف الدوحة بشأن ضرورة وقف إطلاق نار إنساني بغزة.
- مراسل الجزيرة: غارة إسرائيلية على المنطقة المقابلة لمستشفى الوفاء.
- الناطق باسم الدفاع المدني بغزة للجزيرة: هناك صعوبة بعملية انتشال الشهداء من تحت الأنقاض.
- مراسل الجزيرة: حزب الله يستهدف بالصواريخ موقعي رأس الناقورة البحري وحانيتا.
- مراسل الجزيرة: الطاقم الوزاري الأمني الإسرائيلي المصغر يبحث الموقف الأمني في الحرب.
- وكالة إيواء وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا): مقتل 3 موظفين من الوكالة ليصل المجموع إلى 38 موظفا قتلوا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.
- وزارة الصحة بغزة: 26 شهيدا وأكثر من 100 جريح في غارات إسرائيلية كثيفة على منطقة اليرموك بمدينة غزة.
- لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الأراضي الفلسطينية: السؤال الأوسع: لماذا حدث ما وقع في 7 أكتوبر/تشرين الأول؟
- وول ستريت جورنال: إسرائيل توافق على طلب أميركا إرجاء الهجوم البري على غزة.
- إسرائيل ترفض تأكيد الرئيس التركي رجب أردوغان أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ليست منظمة إرهابية.
- الرئيس الفرنسي: لا شيء يبرر الهجمة الإرهابية لحماس على إسرائيل.
- الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: اتفقت مع الرئيس الفرنسي على ألا تتسع الأزمة الحالية إلى مناطق أخرى.
- الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: صدمت من إساءة فهم تصريحي في مجلس الأمن أمس.
- حماس: رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية استعرض مع وزير الخارجية التركي الأوضاع بقطاع غزة وسبل وقف العدوان.
- وزارة الداخلية بغزة: طائرات الاحتلال تدمر عمارة سكنية مأهولة وعددا من المنازل المجاورة.
- إذاعة الجيش الإسرائيلي: قواتنا تهاجم الأراضي اللبنانية ردا على قصف مستوطنة كريات شمونة.
- حزب الله اللبناني: المقاومة استهدفت بالصواريخ دبابة إسرائيلية في ثكنة أفيفيم وأوقعت أفراد طاقمها بين قتيل وجريح.
- مراسلة الجزيرة: صفارات إنذار في بلدات إسرائيلية بمنطقة إصبع الجليل في القطاع الشرقي من الحدود مع لبنان.
- مراسل الجزيرة: استشهاد الصحفي جمال الفقعاوي بقصف إسرائيلي على منزله بخان يونس.
- المتحدث باسم الخارجية الأميركية للجزيرة: ندعم حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها ومن المهم أن يتوافق مع قوانين الحرب.
- كتائب القسام: قصفنا حشود العدو داخل كيبوتس ناحل عوز بقذائف هاون.
- المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: الاحتلال استهدف بالقصف 10 مخابز في قطاع غزة.
- الناطق باسم الجهاد الإسلامي: ما يجري في الضفة من جرائم سيقابل برد فلسطيني قوي سيترجم قريبا بالعمل الفدائي.
- المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة للجزيرة: سكان غزة يواجهون كارثة صحية بكل معنى الكلمة.
- غوتيريش: سكان غزة يحتاجون إلى تقديم المساعدات بشكل مستمر ومن دون قيود بما يتوافق مع الاحتياجات الهائلة.
- حماس: العالم مطالب بالوقوف عند مسؤولياته بإنهاء الاحتلال الغاشم ووقف العدوان الهمجي على شعبنا.
- بلومبيرغ: تركيا تعلّق خططها مع إسرائيل في مجال الطاقة.
- أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يدعو إلى خفض التصعيد في غزة وفتح ممرات إنسانية آمنة.
- صواريخ القسام تصل إيلات التي تبعد 220 كيلومترا عن غزة.
- موقع أكسيوس عن مسؤولين أميركيين: الرئيس جو بايدن يشاطر رئيس الوزراء الإسرائيلي المخاوف تجاه الهجوم البري على غزة.
- ملك الأردن عبد الله الثاني: استمرار الحرب على غزة قد يدفع إلى انفجار الأوضاع بالمنطقة.
- أكثر من 700 شهيد بغزة خلال 24 ساعة.
- نيويورك تايمز تفند رواية الجيش الإسرائيلي في قصف مستشفى المعمداني بغزة.
- إسرائيل تقصف بالقرب من مارون الراس جنوبي لبنان.
- الرئيس التركي: حماس حركة تحرر وإسرائيل تشن هجمات وحشية.
- الخارجية القطرية: نطالب بوقف إطلاق النار للسماح بإخراج الأسرى من غزة.
- رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي: جهود قطر الدبلوماسية حاسمة.
- وزير الخارجية التركي هاكان فيدان: من يشجعون جرائم إسرائيل شركاء في الجريمة بغزة.
- رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن: نؤكد مع تركيا أهمية إيصال المساعدات لغزة ومنع التهجير القسري.
- الجيش الإسرائيلي يحدد "منطقة قتال" على حدود غزة.
- مراسل الجزيرة: ارتفاع عدد الشهداء من الصحفيين الفلسطينيين إلى 22 نتيجة القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.
- المرشد الإيراني علي خامنئي: أميركا شريكة في جرائم إسرائيل بحق الفلسطينيين.
- الأمين العام لحزب الله اللبناني يبحث مع النخالة والعاروري تطورات الأوضاع في غزة وجنوب لبنان.
- 11 قتيلا من حزب الله خلال 24 ساعة.
- أونروا: نحو 600 ألف نازح يقيمون في 150 منشأة تابعة للوكالة بقطاع غزة.
- المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة: آلاف المرضى والجرحى يواجهون خطر الموت.
- الجيش الإسرائيلي: إيران ساعدت حماس بالتدريب والأسلحة.
- كتائب القسام تقصف أهدافا إسرائيلية بينها قاعدة عسكرية.
- انتشال 10 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف منزلا غربي غزة.
- الخارجية الإسرائيلية تعبر عن غضبها من حديث غوتيريش بمجلس الأمن، وتصفه بأنه مثير للغضب والدهشة ووصمة عار عليه وعلى الأمم المتحدة.
- استشهاد 5 فلسطينيين بنيران الاحتلال الإسرائيلي في الضفة.
- قصف إسرائيلي يدمر مسجدا في شارع الجلاء بمدينة غزة.
- قوات الاحتلال تنسحب من مناطق في مخيم جنين بعدما قالت إنها نفذت ضربة بطائرة مسيرة في جنين.
- شهيدان بالقصف الصاروخي الإسرائيلي لأطراف مخيم جنين، وإصابات في صفوف الاحتلال بعد استهداف آلياته بعبوات ناسفة من قبل عناصر كتائب القسام في جنين.
- سرايا القدس تقصف حشودا عسكرية في صوفا وأشكول.
- مندوب إيران بالأمم المتحدة: واشنطن تسببت في تفاقم الصراع بالمنطقة.
- مندوبة قطر بالأمم المتحدة: السلام ما زال ممكنا حتى في ظل أحلك الظروف.
- المتحدث باسم حماس حازم قاسم للجزيرة: العدو الصهيوني يمارس تضليلا غير مسبوق.
- إصابة 24 عسكريا أميركيا في هجمات بالعراق وسوريا الأسبوع الماضي.
- مشروع قرار عربي أممي يطالب بتسهيل وصول المساعدات إلى غزة.
المصدر : الجزيرة