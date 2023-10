وصايا ورسائل الصحفيين في غزة

أعلن منتدى الإعلاميين الفلسطينيين في غزة أن عدد الصحفيين الذين استشهدوا منذ العدوان الإسرائيلي على القطاع وصل إلى 19 صحفيا.

فقطاع غزة يعتبر من أخطر المناطق في العالم، حيث القصف الإسرائيلي لا يتوقف ويتواصل ليلا ونهارا، ولا يوجد فيه مكان آمن يلتجأ إليه.

والصحفيون، مثل باقي أهالي القطاع، معرضون للقصف والاستهداف في أي لحظة، لا تحميهم خوذهم ولا ستراتهم التي كتبت عليها "صحافة".

ومنذ الأيام الأولى للعدوان، بدأت وصاياهم التي كتبوها على صفحاتهم في الانتشار على منصات التواصل الاجتماعي.

فكتب الصحفي رشدي السراج -على سبيل المثال- عبر حسابه على منصة إكس (تويتر سابقا) باللغة الإنجليزية قائلا:

"نعتقد أننا نعيش اللحظات الأخيرة في حياتنا."

We think that we live last moments in our life..#Gaza_under_attack

— Roshdi Sarraj (@RoshdiSarraj) October 9, 2023