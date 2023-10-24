قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إسماعيل هنية، إن الغرب بنى بينه وبين الشعوب العربية والإسلامية سورا لن يسقط أبدا.

وفي بيان صحفي بثته وكالة قدس برس، في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، اعتبر هنية أن "الغرب سقط من سجل الإنسانية بمواقفه المؤيدة لحرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة".

وخاطب هنية قادة الدول العربية والإسلامية، قائلا "كم تحتاجون من الدماء والمجازر حتى تغضبوا لله، وتأخذوا موقفا للتاريخ في وجه هذه الاستباحة لدماء أطفال ونساء وشيوخ غزة؟ وما الضفة عن فاتورة الشهداء ببعيدة".

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ18 على التوالي، شن غارات جوية مكثفة على مناطق متفرقة في قطاع غزة، وقد استشهد 110 فلسطينيين -بينهم أطفال ونساء- جراء غارات الليلة الماضية على عدة مناطق أبرزها خان يونس ورفح.

وتسببت غارات الاحتلال في تدمير أحياء بكاملها، وخلفت أكثر من 5 آلاف قتيل فلسطيني، بينهم 2055 طفلا و1119 سيدة وأصابت 15 ألفا و273 شخصا، بحسب وزارة الصحة في القطاع، إضافة إلى عدد غير محدد من المفقودين تحت الأنقاض.

وأظهرت الدول الغربية -وفي مقدمتها الولايات المتحدة- درجة كبيرة من الدعم للمواقف الإسرائيلية.

وطلب الرئيس الأميركي جو بايدن من الكونغرس الموافقة على حزمة مساعدات تتضمن 14 مليار دولار لإسرائيل، بالتزامن مع استطلاعات رأي أفادت بأن غالبية الأميركيين تعارض طريقة تعامل الرئيس مع الحرب في غزة.