خرجت -اليوم الثلاثاء- مظاهرات ووقفات داعمة لفلسطين في مدن وعواصم بينها لندن وكوالالمبور وعمّان، تضامنا مع قطاع غزة، وتنديدا بالمجازر الإسرائيلية جراء الغارات المستمرة على القطاع لليوم الـ18 على التوالي.

Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tiba di Axiata Arena, Bukit Jalil bagi menyertai Himpunan Malaysia Bersama Palestin, malam ini. 📹 Irfan Ruzaidi | BERNAMA Radio#MalaysiaBersamaPalestin pic.twitter.com/2PE4HxJSQE — BERNAMA RADIO (@Bernama_Radio) October 24, 2023

فقد تجمع آلاف الماليزيين بحضور رئيس الوزراء أنور إبراهيم في ملعب أكسياتا بالعاصمة كوالالمبور تضامنا مع فلسطين وقطاع غزة في مواجهة جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

وهتف المحتجون تنديدا بالاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين، رافعين أعلام فلسطين، ونشرت منصات ماليزية مشاهد من تلك المظاهرة التي وصفت بالحاشدة.

كما شارك متظاهرون مناصرون لفلسطين في وقفة احتجاجية نظمتها منظمة "Medical Aid for Palestinians" أمام البرلمان البريطاني وسط العاصمة لندن.

وكتب المتظاهرون اسم طفل فلسطيني استشهد في القصف الإسرائيلي على غزة على أكفهم، مقلدين أطفال غزة الذين يكتبون أسماءهم على أيديهم للمساعدة في تحديد هويتهم إذا استشهدوا. كما طالبت المنظمة بوقف فوري لإطلاق النار.

وفي الأردن بثت منصات ووسائل إعلام محلية مشاهد حية لوقفة احتجاجية بالقرب من السفارة الإسرائيلية بالعاصمة عمان تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة، وللضغط نحو إغلاق السفارة في المملكة، وفتح الحدود أمام المواطنين.

كما نشرت منصات أخرى مشاهد لوقفة تضامنية لعشرات الأردنيين أمام الاتحاد العام للجمعيات الخيرية بالعاصمة عمان، وأخرى في مدينة الزرقاء شمالي الأردن نصرة لغزة والمقاومة الفلسطينية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وتضامنًا مع القطاع في ظل الحصار والقصف الإسرائيلي.

تغطية صحفية: شبان يحرقون صورة الرئيس الفرنسي وسط رام الله؛ تنديداً بزيارته ومواقفه الداعمة للاحتلال. pic.twitter.com/TLddhi303T — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 24, 2023

وتظاهر فلسطينيون اليوم وسط مدينة رام الله دعما لغزة وتنديدا بزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وتصريحاته من تل أبيب التي دعا فيها إلى تشكيل تحالف دولي لمحاربة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على غرار التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا، كما أحرق المتظاهرون صورا للرئيس الفرنسي خلال تلك المظاهرة.

وتأتي هذه المظاهرات ضمن زخم مؤيد لفلسطين منذ أيام تشهده مدن وعواصم عدة، تنديدا بالقصف الإسرائيلي المكثف على قطاع غزة لليوم الـ18 مخلفا آلاف الشهداء والجرحى ودمارا هائلا بالمباني السكنية والمرافق الحيوية.

ويترافق ذلك مع استمرار عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها فصائل المقاومة الفلسطينية فجر السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري ردا على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين على الشعب الفلسطيني ومقدساته.