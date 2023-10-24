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أنور إبراهيم يقود مظاهرة كوالالمبور ووقفات بلندن وعمّان تندد بالعدوان على غزة

Malaysia Prime Minister Anwar Ibrahim gestures during a solidarity gathering to show support for Palestinians, amid escalating conflict between Israel and Hamas, in Kuala Lumpur, Malaysia, October 24, 2023. REUTERS/Hasnoor Hussain
آلاف الماليزيين تظاهروا تضامنا مع غزة بحضور رئيس الوزراء أنور إبراهيم (رويترز)
24/10/2023-|آخر تحديث: 25/10/202305:15 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

خرجت -اليوم الثلاثاء- مظاهرات ووقفات داعمة لفلسطين في مدن وعواصم بينها لندن وكوالالمبور وعمّان، تضامنا مع قطاع غزة، وتنديدا بالمجازر الإسرائيلية جراء الغارات المستمرة على القطاع لليوم الـ18 على التوالي.

فقد تجمع آلاف الماليزيين بحضور رئيس الوزراء أنور إبراهيم في ملعب أكسياتا بالعاصمة كوالالمبور تضامنا مع فلسطين وقطاع غزة في مواجهة جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

وهتف المحتجون تنديدا بالاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين، رافعين أعلام فلسطين، ونشرت منصات ماليزية مشاهد من تلك المظاهرة التي وصفت بالحاشدة.

 

كما شارك متظاهرون مناصرون لفلسطين في وقفة احتجاجية نظمتها منظمة "Medical Aid for Palestinians" أمام البرلمان البريطاني وسط العاصمة لندن.

وكتب المتظاهرون اسم طفل فلسطيني استشهد في القصف الإسرائيلي على غزة على أكفهم، مقلدين أطفال غزة الذين يكتبون أسماءهم على أيديهم للمساعدة في تحديد هويتهم إذا استشهدوا. كما طالبت المنظمة بوقف فوري لإطلاق النار.

وفي الأردن بثت منصات ووسائل إعلام محلية مشاهد حية لوقفة احتجاجية بالقرب من السفارة الإسرائيلية بالعاصمة عمان تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة، وللضغط  نحو إغلاق السفارة في المملكة، وفتح الحدود أمام المواطنين.

 

كما نشرت منصات أخرى مشاهد لوقفة تضامنية لعشرات الأردنيين أمام الاتحاد العام للجمعيات الخيرية بالعاصمة عمان، وأخرى في مدينة الزرقاء شمالي الأردن  نصرة لغزة والمقاومة الفلسطينية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وتضامنًا مع القطاع في ظل الحصار والقصف الإسرائيلي.

وتظاهر فلسطينيون اليوم وسط مدينة رام الله دعما لغزة وتنديدا بزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وتصريحاته من تل أبيب التي دعا فيها إلى تشكيل تحالف دولي لمحاربة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على غرار التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا، كما أحرق المتظاهرون صورا للرئيس الفرنسي خلال تلك المظاهرة.

وتأتي هذه المظاهرات ضمن زخم مؤيد لفلسطين منذ أيام تشهده مدن وعواصم عدة، تنديدا بالقصف الإسرائيلي المكثف على قطاع غزة لليوم الـ18 مخلفا آلاف الشهداء والجرحى ودمارا هائلا بالمباني السكنية والمرافق الحيوية.

ويترافق ذلك مع استمرار عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها فصائل المقاومة الفلسطينية فجر السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري ردا على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين على الشعب الفلسطيني ومقدساته.

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي