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عاجل| مراسل الجزيرة: غارة إسرائيلية قرب مستشفى الوفاء في قطاع غزة

24/10/2023-|آخر تحديث: 24/10/202312:09 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة