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عاجل| مراسل الجزيرة: غارة إسرائيلية قرب مستشفى الوفاء في قطاع غزة
24/10/2023
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آخر تحديث: 24/10/2023
12:09 ص (بتوقيت مكة المكرمة)
التفاصيل بعد قليل..
المصدر : الجزيرة
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