ما قبل "الطوفان".. عام من الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين

جاءت مواقف وردود فعل القادة الغربيين الذين زاروا تل أبيب بُعيد عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والمقاومة الفلسطينية على غلاف غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول مساندة تماما لإسرائيل دبلوماسيا وعسكريا وإعلاميا ومتوافقة مع روايته للأحداث.

بنى جميع القادة موقفهم على أساس نتائج ومفاعيل ذلك الهجوم -الجريء وغير المسبوق- العسكرية والسياسية، والذي أحرج الجيش الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو، دون النظر إلى عمق الصراع بين الطرفين وتاريخه وطبيعة الاحتلال الإسرائيلي، في حين كانت هذه العملية جولة من جولات الحرب المستمرة منذ عقود، والذي كانت إسرائيل تبادر إليها في الغالب.

وكان من مفاعيل هذه النظرة المحدودة للصراع "دعم لا محدود" لإسرائيل، شمل ما تقوم به من مجازر وعمليات قتل جماعي في مدينة غزة الفلسطينية المحاصرة منذ 16 عاما، ويسكنها أكثر من مليوني إنسان، إلا من تعليقات على استحياء بضرورة توخي مزيد من الحذر في عمليات الاستهداف.

يقرأ في هذه المواقف والتصريحات أن ما تقوم به إسرائيل مجرد ردود فعل، وقد تم تجريد عملية "طوفان الأقصى" من سياقها التاريخي في إطار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي العسكري والسياسي، لتصبح مجرد عملية اعتداء "غير مبررة وغير أخلاقية".

تحمل هذه المواقف والتأويلات، التي تلغي تاريخية الصراع وتشابكاته، أيضا عملية فصل متعمد بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وبين ما يحصل في كل منهما، وإيحاء بأن قطاع غزة كيان مفصول عن الصراع، وهو ما يعزز تأثيم عملية "طوفان الأقصى" ومن نفذها، وفق الرؤية الإسرائيلية.

كانت موجات "طوفان الأقصى"، تتكون بالتراكم كردة فعل على تنكّر إسرائيل للقرارات الدولية، وخصوصا تلك التي أقرها اتفاق أوسلو الأول سنة 1993 والثاني سنة 1995 والتصعيد المستمر في الضفة وقضم الأراضي الفلسطينية وسياسة الاستيطان، لكن سنة 2023، في ظل حكومة بنيامين نتنياهو، حافلة بالاستفزازات والضغوط التي ولدت الانفجار أو "الطوفان".

وتاليا حصيلة نحو عام من الانتهاكات الإسرائيلية بتفاصيلها الموثقة وآثارها على الفلسطينيين في الضفة الغربية التي لا توجد فيها عمليا حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والتي قتل فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي ما يزيد عن 90 فلسطينيا منذ بدء معركة "طوفان الأقصى".

تشكلت الحكومة الإسرائيلية الحالية بزعامة بنيامين نتنياهو في ديسمبر/كانون الأول 2022، من 6 أحزاب يمينية هي "الليكود" و"شاس" و"يهوديت هتوراة" و"نوعام" و"الصهيونية الدينية" و"القوة اليهودية" والتي وصفتها وسائل إعلام غربية وعربية وإسرائيلية بأنها "الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل".

ومع تشكيل الحكومة برئاسة نتنياهو نهاية العام الماضي، عادت الأحزاب الدينية بكل قوتها إلى الساحة السياسية بعد أن تخلت الحكومة السابقة برئاسة نفتالي بينيت ويائير لابيد عنها، مما دفع أحزاب المعارضة للتحذير منها في أكثر من مناسبة، ففي 25 ديسمبر/ كانون الأول 2022، كتب زعيم المعارضة الإسرائيلية وزعيم حزب "هناك مستقبل" يائير لبيد في تغريدة على منصة "إكس" "نتنياهو ضعيف، ويقودنا إلى "دولة الهالاخاه" (الشريعة اليهودية) المظلمة".

وقبل أن يصبح وزيرا للأمن القومي في حكومة نتنياهو، لوح المتطرف اليميني إيتمار بن غفير (وزير الأمن القومي) بمسدس في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة وسط مواجهات بين الفلسطينيين من جهة وقوات الاحتلال التي ترافق مؤيديه من جهة أخرى.

وفي اليوم التالي من الحادثة، نشر بن غفير صورته واقفا بجانب اثنين من أطفاله حاملين بنادق ألعاب. وكتب على منصة إكس (توتر سابقا) "بعد أعمال الشغب.. أقوم بتعليم الأطفال كيفية التعامل مع الإرهابيين".

ازداد التصعيد في الضفة الغربية والقدس وغزة منذ تشكل حكومة نتنياهو، وسجلت قوات الاحتلال أرقاما قياسية في قتل الفلسطينيين، وتدنيس ومقدساتهم والاعتداء على نسائهم، وحرق بلداتهم، حيث دمرت وردمت 160 بئرا ومجرى مياه منذ مطلع عام 2021، وهو ما اعتبره الكاتب الإسرائيلي جدعون ليفي بأنه "أحد أعمال الاحتلال شرا"، في مقالة له بصحيفة هآرتس الإسرائيلية.

فمنذ مطلع العام الجاري 2023، قتلت إسرائيل خلال اقتحاماتها للمدن والبلدات أكثر من 220 فلسطينا في الضفة الغربية والقدس وغزة بينهم نحو 40 طفلا و11 امرأة، وفقا لمعطيات وزارة الصحة الفلسطينية، وذلك قبل اندلاع "طوفان الأقصى". وفي تقرير صدر عن منظمة هيومن رايتس ووتش في أغسطس/آب الماضي، قالت المنظمة إن "الجيش وشرطة الحدود في إسرائيل يقتلون الأطفال الفلسطينيين دون أي سبيل فعلي للمساءلة"، مطالبة سلطات الاحتلال "إنهاء الاستخدام الروتيني وغير القانوني للقوة القاتلة ضد الفلسطينيين، منهم الأطفال".

أما بخصوص الأسرى، فأصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 2600 أمر اعتقال إداري (اعتقال دون تهمة أو محاكمة)، منذ مطلع العام 2023، في وقت بلغ فيه عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو 5200 أسير، بينهم 36 أسيرة، ونحو 170 طفلا، وفق بيانات فلسطينية رسمية.

وفي سبتمبر/أيلول 2023، قرر بن غفير أيضا تقليص زيارات بعض العائلات الفلسطينية لأبنائها في سجون الاحتلال، من مرة كل شهر إلى مرة كل شهرين، وسبق أن نفذ إجراءات انتقامية ضد الأسرى شملت حرمانهم من الخبز والطعام الطازج وكثيرا من الحقوق المتواضعة التي حققوها في نضالاتهم، وكذلك قمع احتجاجاتهم وتشتيتهم بين السجون بشكل مستمر، وممارسة سياسة تعذيب بحقهم.

كذلك في أغسطس/ آب 2023، دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إلى تسليح أكبر عدد من الإسرائيليين، ردا على إلى إطلاق نار من قبل فلسطينيين على المستوطنين في الضفة الغربية.

أما وزير المالية بتسلئيل سموتريتش -الذي قاطع المسؤولون الأميركيون والفرنسيون زيارته لواشنطن وباريس بسبب تصريحاته العنصرية والمعادية للفلسطينيين- فبرز بنشاطه الداعم للاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو يقيم في مستوطنة كدوميم شمالي الضفة الغربية. وكان صرّح في مقابلة له مع صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، عام 2016، "إذا أظهرنا يدا من حديد، فلن يكون هناك أطفال يرمون الحجارة. من يرمي الحجارة لن يكون هنا.. إما أن أطلق عليه النار، أو أسجنه أو أطرده".

وفي مارس/ آذار 2023، دعا سموتريتش إلى "محو" بلدة حوارة الفلسطينية، عقب هجمات شنها مئات المستوطنين في 26 فبراير/شباط 2023 على البلدة، مما أدى إلى مقتل فلسطيني وإحراق وتدمير عشرات المنازل والسيارات الفلسطينية.

وأعقبت تلك الهجمات مقتل إسرائيليين في إطلاق نار على سيارة كانا يستقلانها بالقرب من البلدة، بعد أيام من قتل الجيش الإسرائيلي 11 فلسطينيا في اقتحامه مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.

وكان سموترتيش قد قال أيضا في العاصمة الفرنسية باريس في 19 من شهر فبراير/شباط إنه "لا يوجد شيء اسمه الشعب الفلسطيني"، وهو تصريح من مسؤول حكومي يحمل طابع الإلغاء، وأطلق العنان لموجة من الكراهية والقتل الاقتحامات.

وسعيا إلى سياسة فرض الأمر واقع، ارتفعت الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد الأقصى في ظل حكومة نتنياهو، بتحريض من وزراء اليمين وبحماية شرط الاحتلال، فأورد تقرير رسمي فلسطيني، أن نحو 41 ألف مستوطن إسرائيلي اقتحموا المسجد الأقصى منذ مطلع العام وحتى نهاية سبتمبر/أيلول 2023، مشيرا إلى اعتقال 464 مقدسيا خلال الشهور الثلاثة الماضية، بينهم 62 طفلا و32 سيدة، إضافة إلى 54 قرارا بالحبس المنزلي.

وفي سياق مسيرة الأعلام، والتي تُعرف أيضا بـ"رقصة الأعلام" والتي تقام احتفالا باحتلال الشق الشرقي من القدس، أراد الاحتلال الإسرائيلي أن يدعي أنه صاحب الأرض، حيث تحولت المسيرة إلى أبرز عناوين المواجهة مع الفلسطينيين.

ورغم تحذير السلطة في رام الله وفصائل المقاومة الفلسطينية من "تفجر الأوضاع" أصر نتنياهو ووزراؤه على خروج المسيرة في مايو/أيار الماضي، وقال نتنياهو آنذاك، "رغم التهديدات إلا أنني وجهت بإقامة المسيرة"، التي يهتف المشاركون فيها عادة بشعار "الموت للعرب"، ولتأمين المسيرة، نشرت الشرطة الإسرائيلية 3200 من عناصرها، واعتدت على الفلسطينيين في منطقة باب العامود والبلدة القديمة، أما الوزير بن غفير، فهتف أثناء مشاركته في الرقصة "القدس لنا".

وفي الخليل بالضفة الغربية المحتلة، يتعرض الحرم الإبراهيمي لانتهاكات إسرائيلية تمس قدسية المسجد، بينها منع رفع الأذان، وإنارة الشمعدان على سطحه، وإقامة حفلات صاخبة في أروِقته. وتكريسا للسيطرة عليه، رفعت سلطات تل أبيب في أبريل/نيسان الماضي أعلام إسرائيل فوق أسطح وجدران الحرم.

