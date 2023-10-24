جدد وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي -اليوم الثلاثاء- دعم بلاده ما سماه حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، لكنه تحدث عن اتفاق على العمل لتقليل عدد الضحايا المدنيين في غزة.

وأضاف كليفرلي -في أثناء جلسة لمجلس العموم البريطاني- أن موقف لندن هو معارضة توسيع المستوطنات الإسرائيلية، قائلا إن هناك رغبة للتوصل لحل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي رغم ما حدث مؤخرا.

وتابع أنه ورئيس الوزراء ريشي سوناك زارا المنطقة وتحدثا إلى نظرائهما في نحو 20 دولة في إطار جهد دبلوماسي لمنع توسع نطاق المواجهة بين إسرائيل وحركة حماس.

وبعد أيام من إطلاق المقاومة الفلسطينية معركة طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، زار الوزير البريطاني إسرائيل للإعراب عن دعم لندن لها.

كما قام رئيس الوزراء سوناك بزيارة إسرائيل وأعرب عن دعم بريطانيا الكامل لها بعد عملية طوفان الأقصى التي شنتها المقاومة على مستوطنات غلاف غزة ردا على الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة، وهي العملية التي أسفرت عن مقتل مئات الإسرائيليين وأسر آخرين.

وفي كلمة له بمجلس العموم أمس الاثنين، قال سوناك إنه يجب بذل مزيد من الجهود لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط وتطبيق حل الدولتين.

وأضاف سوناك أنه ينبغي ألا يكون هناك أي سيناريو يسمح لحركة حماس بالسيطرة على غزة أو أي جزء من الأراضي الفلسطينية، حسب تعبيره.