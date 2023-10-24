شاهد.. قصف إسرائيلي على الهواء مباشرة وشظية صاروخ قرب مراسل الجزيرة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية عنيفة على محيط مستشفى الوفاء في قطاع غزة الذي يضم بعض المسنين، كما يستقبل عددا من الجرحى والمصابين خلال الحرب على القطاع.

وتم استهداف محيط المستشفى مرة أخرى على الهواء مباشرة في أثناء نقل كاميرا الجزيرة آثار القصف، حيث دوت في المكان أصوات مدنيين يستغيثون بعد عملية القصف المفاجئة.

كما رصدت كاميرا الجزيرة آثار القصف والشظايا الحديدية المتناثرة في المكان، ونقل مراسل الجزيرة صورة لقطعة شظية من الصاروخ الذي استخدمته إسرائيل في القصف.

ويشار إلى أن هذا القصف تسبب في إصابة العشرات بجروح كما أدى إلى حدوث أضرار بمستشفى الوفاء (وسط مدينة غزة) المتخصص في التأهيل الطبي والجراحة.

كما شن الاحتلال 5 غارات استهدفت منازل في اليرموك، وشارع الجلاء، والصحابة، والشيخ رضوان، والغفري، بمدينة غزة، من دون أن يتم حصر عدد الضحايا حتى الآن.

وتأتي هذه التطورات لتضاف إلى المجازر المتتالية التي ارتكبها الاحتلال خلال الساعة الأخيرة مع دخول عدوانه على قطاع غزة يومه الـ18 تواليا، ليتجاوز عدد الشهداء -منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري- أكثر من 5800 شهيد.

ويشهد قطاع غزة دمارا واسع النطاق، حيث تواصل إسرائيل قصف القطاع المحاصر الذي يبلغ عدد سكانه 2.3 مليون نسمة، ومن بين ذلك المناطق الجنوبية التي زعمت إسرائيل أنها "آمنة".