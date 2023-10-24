شاهد.. المستشفى الإندونيسي بغزة يغرق في ظلام دامس بسبب انقطاع الكهرباء

أظهرت مشاهد -بثتها قناة الجزيرة- المستشفى الإندونيسي في قطاع غزة يغرق في ظلام دامس، حيث انقطع عنه التيار الكهربائي بسبب نفاد الوقود.

وأعلن الطاقم الطبي أن الكهرباء انقطعت بشكل كامل عن هذا المستشفى الواقع في منطقة بيت لاهيا، وهو ما يعني خروجه من الخدمة.

وانقطع التيار الكهربائي بالتزامن مع وصول عشرات الجرحى إلى المستشفى إثر غارات عنيفة نفذها الجيش الإسرائيلي على عدة مناطق من غزة.

وصرح الصحفي رمزي أبو قمصان -في اتصال هاتفي مع الجزيرة- أن هذه اللحظة كانت متوقعة، وقد حذرت الطواقم الطبية ووزارة الصحة بالقطاع -منذ بداية العدوان الإسرائيلي- من أن كميات الوقود المتوفرة شحيحة جدا بسبب الحصار الذي منع إدخال الوقود والكهرباء والماء والغذاء للسكان.

ووصف أبو قمصان الوضع الصحي في القطاع المحاصر بأنه "كارثي" وقال إن المنظومة الصحية والخدمات الصحية باتت على شفا انهيار كامل في ظل القصف الإسرائيلي المتواصل.

وواصل الاحتلال لليوم الـ18 على التوالي قصف المدنيين بمناطق متفرقة في القطاع، مما رفع عدد الشهداء إلى 5087 بينهم 2055 طفلا و1119 امرأة و217 مسنا، كما أصيب 15 ألفا و273 مواطنا، حسب المكتب الإعلامي بالقطاع المحاصر.