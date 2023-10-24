رئيس وزراء بريطانيا: ينبغي ألا يكون هناك أي سيناريو يسمح بسيطرة حماس على غزة

قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إنه يجب ألا يسمح لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالسيطرة على أي جزء من الأراضي الفلسطينية، وتبنى سوناك الروايةَ الإسرائيلية في مجزرة المستشفى المعمداني.

وأضاف سوناك -في كلمة له أمام البرلمان- أنه يجب بذل مزيد من الجهود لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط وتطبيق حل الدولتين.

ولكن سوناك -الذي عاد من زيارته إلى الشرق الأوسط، بما فيها إسرائيل ودول عربية- قال إنه ينبغي ألا يكون هناك أي سيناريو يسمح لحماس بالسيطرة على غزة أو أي جزء من الأراضي الفلسطينية، وفق تعبيره.

وفي الوقت ذاته، تبنى رئيس الحكومة البريطانية الروايةَ الإسرائيلية بشأن مجزرة مستشفى المعمداني الذي استشهد فيها نحو 500 فلسطيني وأصيب المئات.

وقال إن حكومته "ترى أن الانفجار ناجم على الأرجح عن صاروخ أو جزء منه أطلق من داخل غزة باتجاه إسرائيل" وهي رواية تل أبيب التي تبنتها أيضا حليفتها الولايات المتحدة ودول غربية أخرى.

وأضاف سوناك "التقارير المغلوطة عن هذا الحادث كان لها تأثير سلبي في المنطقة، بما في ذلك على الجهد الدبلوماسي الأميركي الحيوي وعلى التوتر هنا في الداخل".

لكن وزارة الصحة في غزة أكدت أن غارة جوية إسرائيلية هي السبب في الانفجار.