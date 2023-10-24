استشهاد 19 صحفيا في غزة منذ بداية العدوان الإسرائيلي

ارتفع عدد الصحفيين الفلسطينيين الذين استشهدوا جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، إلى 19 صحفيا.

ونعى منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، وهو منظمة مجتمع مدني تعنى بشؤون الصحفيين في غزة، في بيان أصدره أمس الاثنين، استشهاد الصحفيين الفلسطينيين رشدي السراج وخليل أبو عاذرة اللذين استشهدا في غارات شنّها الاحتلال على القطاع أمس.

وقال المنتدى إنه باستشهاد الصحفيين المذكورين يرتفع عدد الصحفيين الشهداء خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة إلى 19 صحفيا.

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) قد أعلنت أمس استشهاد الصحفي "محمد عماد لبد" بقصف إسرائيلي قرب منزله في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ18 على التوالي، قصف المدنيين بمناطق متفرقة في قطاع غزة، وقد استشهد 110 فلسطينيين -بينهم أطفال ونساء- جراء غارات إسرائيلية ليلية بمناطق متفرقة من القطاع، أبرزها خان يونس ورفح.

وارتفع عدد الشهداء إلى 5197، بينهم 2055 طفلا و1119 امرأة و217 مسنا، كما أصيب 15 ألفا و273 مواطنا، وفق المكتب الإعلامي بالقطاع المحاصر.