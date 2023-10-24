إيران تكشف عن تلقيها رسالتين من واشنطن بشأن الحرب على غزة

كشف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان عن تلقي طهران رسالتين من واشنطن بأنها لا تنوي توسيع دائرة الحرب، وتطالب طهران بضبط النفس.

وقال عبد اللهيان إن بلاده لا تسعى لتوسيع دائرة الحرب في المنطقة، لكن مواصلة قتل النساء والأطفال ستؤدي إلى نفاد صبر قوات المقاومة وشعوب المنطقة.

وأكد أن بلاده تعتقد أن المقاومة حق مشروع للفلسطينيين، وتعتبر "الكيان الصهيوني كيانا محتلا، ويحق لأي شعب أن يواجه الاحتلال عبر المقاومة المسلحة للوصول إلى حقوقه، وهو ما يتماشى مع القوانين الدولية" حسب تعبيره.

وأضاف عبد اللهيان في مؤتمر صحفي بطهران أن المنطقة أصبحت مثل برميل بارود، وكل الاحتمالات واردة في أي لحظة، حسب تعبيره.

ويشهد قطاع غزة عدوانا إسرائيليا مستمرا لليوم الـ18 مخلفا آلاف الشهداء والجرحى ودمارا هائلا بالمباني السكنية والمرافق الحيوية، واستمرارا لعملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها فصائل المقاومة الفلسطينية فجر 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري ردا على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين على الشعب الفلسطيني ومقدساته.