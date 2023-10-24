أبرز تطورات اليوم الـ18 للحرب الإسرائيلية على غزة
24/10/2023
في اليوم الـ18 من حربه الشاملة على قطاع غزة، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب عشرات المجازر بحق المدنيين في القطاع، حيث واصل طيرانه قصف المدنيين بلا هوادة، ووثقت وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع خلال الساعات الماضية 47 مجزرة خلفت 704 شهداء، وهو ما يرفع الحصيلة الإجمالية خلال أسبوعين إلى نحو 5800 شهيد، جلهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 15 ألف مصاب.
ومع تواتر المجازر بحق المدنيين والتدمير الشامل للأحياء السكنية في غزة، يزداد الوضع الإنساني تدهورا، حيث أعلنت وزارة الصحة بغزة الانهيار التام للمنظومة الصحية في المستشفيات، في حين ارتفع عدد النازحين بالقطاع إلى نحو مليون و400 ألف.
وفيما يلي أبرز تطورات اليوم الـ18 للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة:
- عرين الأسود تدعو لإضراب ومواجهات شاملة بالضفة الغربية.
- المتحدث باسم "صحة غزة": ساعات تفصلنا عن توقف جميع الخدمات الطبية في مستشفيات القطاع.
- بلومبيرغ: واشنطن سترسل بطاريتين للقبة الحديدية إلى إسرائيل.
- روسيا توزع مشروع قرار في مجلس الأمن يدعو لوقف إطلاق النار بغزة.
- الخارجية الأميركية: بلينكن أدان في لقاء مع وزراء خارجية عرب هجمات (حركة المقاومة الإسلامية) حماس.
- وزير الخارجية السعودي: المملكة أدانت استهداف المدنيين ودعت لحقن الدماء وإطلاق الرهائن.
- القناة 12 الإسرائيلية: مقتل أكثر من 10 متسللين بنيران البحرية الإسرائيلية في زيكيم.
- الداخلية في غزة: 36 شهيدا في غارات إسرائيلية على خان يونس.
- حركة الجهاد الإسلامي: جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) اغتال أحد كوادرنا، وهو الأسير ياسر حمدان، في سجن عوفر.
- وزير الخارجية المصري سامح شكري: نطالب بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني الأعزل والوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة دون قيد أو شرط.
- وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي: قصف المدارس والمساجد والكنائس على رؤوس المدنيين ليس دفاعا عن النفس.
- الصحة في غزة: استشهاد 50 فلسطينيا خلال الساعة الأخيرة بغارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من القطاع.
- البيت الأبيض: الرئيس الأميركي جو بايدن وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان رحبا في اتصال هاتفي بإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.
- المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: الاحتلال الإسرائيلي قصف قطاع غزة بأكثر من 12 ألف طن من المتفجرات.
- مصدر طبي للجزيرة: 25 شهيدا وأكثر من 60 جريحا بغارات إسرائيلية على خان يونس.
- متحدث باسم وزارة الدفاع الأميركي (البنتاغون): نشر أنظمة ثاد وباتريوت في الشرق الأوسط هو لحماية القوات الأميركية في المنطقة.
- الفصائل الفلسطينية في بيان مشترك: نقف صفا واحدا خلف المقاومة ونعبر عن اعتزازنا ببسالتها وقدرتها على إدارة المعركة.
- المتحدث العسكري الإسرائيلي: جيش الاحتلال لن يسمح بإدخال الوقود إلى قطاع غزة.
- وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين: الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ليس مؤهلا لقيادة الأمم المتحدة، وأدعوه إلى الاستقالة على الفور.
- البيت الأبيض: وقف إطلاق النار في الوقت الحالي سيفيد حماس فقط.
- وسائل إعلام إسرائيلية: تم رصد قذيفتين صاروخيتين أطلقتا من داخل الأراضي السورية باتجاه الجولان المحتل.
- مصدر طبي فلسطيني للجزيرة: استشهاد 374 وإصابة 574 آخرين منذ صباح الثلاثاء، بغارات إسرائيلية.
- كتائب القسام: قوة من الضفادع البشرية التابعة لنا تمكنت من التسلل بحرا إلى شواطئ "زيكيم" جنوب عسقلان المحتلة وخاضت اشتباكات مع قوات الاحتلال.
- إسرائيل تشن غارة جوية على محيط بلدة كفر شوبا جنوبي لبنان.
- الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: نريد تشكيل تحالف ضد الجماعات الإرهابية وبينها حماس.
- الرئيس الفلسطيني محمود عباس: نطالب بالوقف الكامل لإطلاق النار وإدخال المساعدات والوقود لقطاع غزة.
- المندوب الروسي فاسيلي نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي: النزاع في غزة قد يبتلع المنطقة، وهناك مخاوف من اتساع نطاقه.
- الأونروا: سنوقف عملياتنا في غزة غدا في حال عدم توفير الوقود.
- المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة: لاحظنا تغيرات على أجساد الشهداء بسبب أسلحة محرمة دوليا.
- وزراء خارجية فلسطين والأردن ومصر والسعودية يحذرون في مؤتمر صحفي من استمرار الحرب على غزة ويطالبون بإدخال المساعدات فورا إلى القطاع.
- الرئاسة التركية في بيان: الرئيس رجب طيب أردوغان أخبر نظيره الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي بأن صمت الدول الغربية يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.
- حزب الله اللبناني يعلن أنه هاجم بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية كلا من موقع خربة المنارة وثكنة برانيت الإسرائيليين وحقق فيهما إصابات مباشرة.
- وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال جلسة لمجلس الأمن: لا نريد مواجهة مع إيران، ولا بد من إطلاق سراح "الرهائن" في غزة فورا ودون أي شروط.
- وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا خلال جلسة لمجلس الأمن: يجب إنهاء "العنف" في غزة، وإطلاق سراح كل "الرهائن" المدنيين من دون قيد أو شرط.
- هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني تعلن استشهاد الأسير عرفات ياسر حمدان في سجن عوفر الإسرائيلي، وذلك في ثالث أيام اعتقاله.
- وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي خلال جلسة مجلس الأمن: كم يكفي من الضحايا حتى يدعو مجلس الأمن لوقف إطلاق النار؟
- قصف مدفعي متبادل بين حزب الله والقوات الإسرائيلية في القطاع الأوسط من جنوب لبنان.
- منسقة الأمم المتحدة المعنية بالأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية لين هيستينغز: لا منطقة آمنة في قطاع غزة، و42% من كل مباني غزة تضررت بشكل كامل أو جزئي.
- منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام بالشرق الأوسط تور وينسلاند خلال جلسة لمجلس الأمن: غارات إسرائيل على غزة قتلت عددا هائلا من المدنيين.
- إذاعة الجيش الإسرائيلي: إصابة 5 أشخاص جراء قصف صاروخي على وسط إسرائيل.
- القيادي بحماس أسامة حمدان يدعو الدول العربية والإسلامية لقطع علاقاتها مع إسرائيل.
- الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال جلسة لمجلس الأمن: الهجمات التي تعرضت لها إسرائيل في 7 أكتوبر لا تبرر القتل الجماعي الذي تشهده غزة.
- الجبهة الداخلية الإسرائيلية: سقوط صواريخ على ناحل عوز في غلاف غزة.
- وكالة رويترز نقلا عن مسؤولين أميركيين: الجيش الأميركي يتخذ خطوات جديدة لحماية قواته بالشرق الأوسط.
- انتشال 5 شهداء و16 مصابا إثر قصف إسرائيل لمنزل عائلة زعرب في رفح.
- صاروخ يستهدف موقعا عسكريا إسرائيليا في مستوطنة المنارة قبالة بلدة ميس الجبل جنوبي لبنان.
- وزارة الصحة في قطاع غزة: الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة في مخيم الشاطئ أدت لسقوط عشرات الشهداء والجرحى.
- رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي في كلمة أمام قواته: نواجه حربا طويلة ستكون فيها خسائر.
- منظمة الصحة العالمية: نحو ثلثي المرافق الصحية في غزة توقفت عن العمل.
- وزارة الداخلية بغزة: 25 شهيدا جراء قصف منازل بالنصيرات وجباليا وبيت لاهيا.
- متحدث باسم الجيش الإسرائيلي: لا نتعجل بدء عملية برية في غزة.
- المقاومة تقصف تل أبيب ومطار بن غوريون وبئر السبع.
- انتشال 12 شهيدا جراء قصف الاحتلال منازل المواطنين في جباليا شمالي قطاع غزة.
- مدير المستشفيات بغزة: مستشفيات القطاع لم تصلها أي مستلزمات طبية منذ السابع من أكتوبر.
- طائرة إسرائيلية تستهدف محيط بلدة كفرشوبا في القطاع الشرقي لجنوب لبنان بـ3 صواريخ.
- الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو): لإسرائيل الحق في الدفاع عن النفس بما يتوافق مع القانون الدولي.
- الجيش الإسرائيلي: إطلاق نيران مضادة للدبابات من لبنان على منطقة شتولا في شمال إسرائيل.
- وزارة الصحة بغزة: نطالب مصر بفتح معبر رفح وضمان تدفق المساعدات الطبية والوقود.
- نيويورك تايمز عن منظمة الصحة العالمية: الإمدادات الطبية لم تصل إلى مستشفيات شمال القطاع.
- وزير الخارجية البريطاني: ندعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها لكننا اتفقنا على العمل لتقليل عدد الضحايا المدنيين.
- كتائب القسام: قصفنا حشودا للعدو قرب مستوطنة مفكعيم بدفعة صاروخية.
- الناطق باسم وزارة الصحة في غزة: نعلن الانهيار التام للمنظومة الصحية في مستشفيات قطاع غزة.
- وزارة الصحة بغزة: الاحتلال ارتكب 47 مجزرة بحق عائلات فلسطينية في الساعات الماضية راح ضحيتها 704 شهداء.
- الصين تدعو لمنع التصعيد وتجنب كارثة إنسانية أخطر بغزة.
- قصف إسرائيلي يستهدف محيط مستشفى الأمل في خان يونس.
- المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) للجزيرة: المساعدات نقطة في بحر احتياجات غزة.
- منظمة هيومن رايتس ووتش: إسرائيل تتعمد تعميق معاناة المدنيين الفلسطينيين في غزة.
- وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) تحذر من تداعيات عدم إيصال الوقود إلى غزة.
- ماكرون يعلن من القدس المحتلة تضامنه مع إسرائيل ويدعو لعدم توسع الصراع.
- الاحتلال يقصف رفح مجددا ويوقع شهداء وجرحى.
- الجيش الإسرائيلي: أمامنا أسابيع طويلة من العمليات وحماس ما زالت قادرة على إطلاق الصواريخ.
- أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني: الحرب على غزة تجاوزت كل الحدود ويجب وقفها.
- الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 50 فلسطينيا في الضفة الغربية.
- إصابة جندي إسرائيلي أثناء عملية اقتحام بالضفة الغربية.
- الجيش الإسرائيلي يزعم قصف 400 هدف عسكري بغزة.
- قوات الاحتلال تقتحم بلدة جبع جنوبي جنين.
- حزب الله اللبناني يعلن فجر الثلاثاء استشهاد اثنين من عناصره في بلدة عيناتا، جنوبي البلاد.
- نيويورك تايمز: إدارة بايدن قلقة من افتقار إسرائيل لأهداف عسكرية قابلة للتحقيق في غزة.
- وسائل إعلام صينية حكومية تقول إن وزير الخارجية وانغ يي عبّر عن "تعاطف الصين الشديد مع الفلسطينيين خاصة شعب غزة بسبب وضعهم الصعب".
- قوات الاحتلال تقتحم محافظة نابلس بالضفة الغربية.
- 53 شهيدا بينهم أطفال بغارات استهدفت منازل في خان يونس ورفح.
- رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية: الغرب سقط من سجل الإنسانية بمواقفه المؤيدة لحرب الإبادة الجماعية.
- انقطاع الكهرباء بالمستشفى الإندونيسي في غزة وتعطل مرافقه الحيوية بسبب نفاد الوقود.
- وزارة الصحة في غزة: أمامنا أقل من 48 ساعة وتتوقف كل مولدات الكهرباء.
- مدير مستشفى الشفاء: إذا لم يدخل الوقود سنكون أمام كارثة كبيرة.
المصدر : الجزيرة