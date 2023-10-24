أبرز تطورات اليوم الـ18 للحرب الإسرائيلية على غزة

في اليوم الـ18 من حربه الشاملة على قطاع غزة، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب عشرات المجازر بحق المدنيين في القطاع، حيث واصل طيرانه قصف المدنيين بلا هوادة، ووثقت وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع خلال الساعات الماضية 47 مجزرة خلفت 704 شهداء، وهو ما يرفع الحصيلة الإجمالية خلال أسبوعين إلى نحو 5800 شهيد، جلهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 15 ألف مصاب.

ومع تواتر المجازر بحق المدنيين والتدمير الشامل للأحياء السكنية في غزة، يزداد الوضع الإنساني تدهورا، حيث أعلنت وزارة الصحة بغزة الانهيار التام للمنظومة الصحية في المستشفيات، في حين ارتفع عدد النازحين بالقطاع إلى نحو مليون و400 ألف.

وفيما يلي أبرز تطورات اليوم الـ18 للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة: