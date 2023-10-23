مظاهرات جديدة تضامنا مع غزة في ميشيغان ونيودلهي

خرج العشرات من المؤيدين لفلسطين في مظاهرة بولاية ميشيغان الأميركية، يوم الاثنين، في حين اعتقلت الشرطة الهندية العشرات في مظاهرة -رافضة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة– نظمها طلاب في مدينة نيودلهي.

فقد انطلقت في إحدى ضواحي مدينة ديترويت بولاية ميشيغان مظاهرات منددة بالمجازر الإسرائيلية والحرب على غزة، وتجمع متظاهرون أمام مكتب نائبة المدينة، منددين بالحرب على غزة وما يتعرض له أهالي القطاع، رافعين لافتات "أوقفوا إبادة غزة، الحرية لفلسطين" ومطالبين بوقف الدعم الأميركي لإسرائيل في حربها على القطاع.

وكان عشرات الطلاب بمدرسة فوردسون الثانوية بمدينة ديترويت تظاهروا الخميس الماضي، رافعين الأعلام الفلسطينية ومرددين هتافات تطالب بوقف إطلاق النار.

اعتقالات بالهند

من جانب آخر، اعتقلت الشرطة الهندية عشرات المتظاهرين المؤيدين لفلسطين في مظاهرة -رافضة للجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة- نظمها طلاب في مدينة نيودلهي.

وقد تصدت قوات الأمن للمتظاهرين خلال توجههم إلى السفارة الإسرائيلية واعتقلت عددا منهم، وسار المتظاهرون في شوارع نيودلهي حاملين شعارات تدعم حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال وتندد بالحرب على قطاع غزة وقتل المدنيين.

كما تداولت حسابات ووسائل إعلام محلية مقاطع فيديو للشرطة الهندية التي تدخلت لفض التظاهرة، واعتقلت عدداً من المتظاهرين واعتدت على بعضهم بالضرب، وفق تلك المنصات.





وتأتي هذه الوقفات استمرارا لمظاهرات منذ أيام تشهدها مدن وعواصم عدة، تندد بالقصف الإسرائيلي المكثف على قطاع غزة لليوم الـ17 مخلفا آلاف الشهداء والجرحى ودمارا هائلا بالمباني السكنية والمرافق الحيوية، مع استمرار عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها فصائل المقاومة الفلسطينية فجر السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري ردا على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين على الشعب الفلسطيني ومقدساته.