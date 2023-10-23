وزير خارجية إيران يبحث تطورات غزة مع هنية والنخالة

بحث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اليوم الاثنين التطورات في قطاع غزة مع كل من رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية، والأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، وفق وزارة الخارجية الإيرانية.

وأوضحت الوزارة أن ذلك تم في اتصالين منفصلين، استعرض خلالهما الوزير آخر التطورات الميدانية في الأراضي الفلسطينية والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.

وأضافت الخارجية الإيرانية أن عبد اللهيان أكد "ضرورة إيقاف الجرائم الإسرائيلية بحق النساء والأطفال والمدنيين، وفتح معبر رفح، وإرسال المساعدات الإنسانية إلى أهالي غزة"، مشددا على موقف بلاده الرافض للمحاولات الإسرائيلية لفرض تهجير قسري على الفلسطينيين في القطاع.





وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان التقى رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في العاصمة القطرية الدوحة منتصف أكتوبر/تشرين الأول الجاري، حيث ناقشا الهجوم الذي شنته الحركة على إسرائيل، و"أكدا على التعاون المستمر لإنجاز أهداف المقاومة والشعب الفلسطيني"، وفق بيان للحركة.

ويأتي ذلك في ظل ما يشهده قطاع غزة من قصف إسرائيلي مستمر لليوم الـ17 مخلفا آلاف الشهداء والجرحى ودمارا هائلا بالمباني السكنية والمرافق الحيوية، واستمرارعملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها فصائل المقاومة الفلسطينية فجر 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ردا على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين على الشعب الفلسطيني ومقدساته.