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وزير خارجية إيران يبحث تطورات غزة مع هنية والنخالة

Iran's Foreign Minister Hossein Amir Abdollahian meets with Palestinian group Hamas' top leader, Ismail Haniyeh in Doha, Qatar October 14, 2023. Iran's Foreign Ministry/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY
عبد اللهيان التقى هنية بالدوحة منتصف أكتوبر/تشرين الأول الجاري (رويترز)
23/10/2023

بحث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اليوم الاثنين التطورات في قطاع غزة مع كل من رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية، والأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، وفق وزارة الخارجية الإيرانية.

وأوضحت الوزارة أن ذلك تم في اتصالين منفصلين، استعرض خلالهما الوزير آخر التطورات الميدانية في الأراضي الفلسطينية والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.

وأضافت الخارجية الإيرانية أن عبد اللهيان أكد "ضرورة إيقاف الجرائم الإسرائيلية بحق النساء والأطفال والمدنيين، وفتح معبر رفح، وإرسال المساعدات الإنسانية إلى أهالي غزة"، مشددا على موقف بلاده الرافض للمحاولات الإسرائيلية لفرض تهجير قسري على الفلسطينيين في القطاع.

وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان التقى رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في العاصمة القطرية الدوحة منتصف أكتوبر/تشرين الأول الجاري، حيث ناقشا الهجوم الذي شنته الحركة على إسرائيل، و"أكدا على التعاون المستمر لإنجاز أهداف المقاومة والشعب الفلسطيني"، وفق بيان للحركة.

ويأتي ذلك في ظل ما يشهده قطاع غزة من قصف إسرائيلي مستمر لليوم الـ17 مخلفا آلاف الشهداء والجرحى ودمارا هائلا بالمباني السكنية والمرافق الحيوية، واستمرارعملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها فصائل المقاومة الفلسطينية فجر 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ردا على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين على الشعب الفلسطيني ومقدساته.

المصدر : الجزيرة