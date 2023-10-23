نزوح 120 ألف إسرائيلي من مناطق على حدود لبنان وغلاف غزة

قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إن أكثر من 120 ألف إسرائيلي نزحوا داخليا منذ بداية الحرب المستمرة مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة والاشتباكات المتصاعدة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وأوضحت الوزارة أن هذا العدد يضم 16 ألف إسرائيلي تم إجلاؤهم من 25 بلدة في غلاف غزة و27 ألفا آخرين أجلتهم سلطات الاحتلال من 28 بلدة قرب الحدود مع لبنان.

وعملت السلطات الإسرائيلية أيضا على إجلاء نحو 23 ألف إسرائيلي من مدينة كريات شمونة الشمالية خلال الأيام الأخيرة، وفق صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية.

كما أعلنت سلطات الاحتلال أمس الأحد أنها ستخلي سكان 14 بلدة أخرى على الحدود اللبنانية يقدر عدد سكانها بنحو 11 ألف شخص.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاحتلال يوفر المأوى لهؤلاء السكان الذين تم إخلاؤهم حتى يسمح لهم الجيش الإسرائيلي بالعودة إلى بلداتهم التي أصبحت منطقة عسكرية مغلقة يحظر الاقتراب منها.

وقالت الصحيفة إن 36 ألف إسرائيلي من سكان سديروت و18 ألفا آخرين يعيشون في 29 بلدة تقع على بعد 4 إلى 7 كيلومترات من غزة يحق لهم الانتقال منها إلى أماكن للراحة لمدة أسبوع، حيث يتم إيواؤهم في دور ضيافة يوفرها الاحتلال الإسرائيلي.