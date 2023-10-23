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عاجل.. مراسل الجزيرة: صفارات الإنذار تدوي في خليج حيفا وعكا

23/10/2023
  • عاجل.. مراسل الجزيرة: صفارات الإنذار تدوي في خليج حيفا وعكا
  • عاجل.. يديعوت أحرونوت: دوي صفارات الإنذار في منطقة عكا سابقة خلال الحرب
المصدر : الجزيرة