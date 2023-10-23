بايدن وزعماء غربيون يدعمون حق إسرائيل بالدفاع عن النفس ويطالبونها بحماية المدنيين

أكد زعماء الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا، مساء الأحد، دعمهم لإسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها، لكنهم طالبوها أيضا بالالتزام بالقانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين.

وفي بيان مشترك صدر بعد اجتماع عبر الهاتف دعا إليه الرئيس الأميركي جو بايدن مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتز ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، رحب الزعماء أيضا بالإفراج عن "رهينتين" ودعوا إلى الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين.

كما أعلن الزعماء الغربيون التزامهم بالعمل مع شركاء في المنطقة لمنع اتساع رقعة الصراع.

وقال البيت الأبيض إن بايدن أجرى في وقت سابق الأحد اتصالا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. كما تحدث أيضا إلى بابا الفاتيكان فرانشيسكو وناقشا "ضرورة منع التصعيد في المنطقة والعمل نحو تحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط".

وقال نتنياهو إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته سيزوران إسرائيل هذا الأسبوع.

وكان زعماء الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا أصدروا بيانا مشتركا في وقت سابق من هذا الشهر أعربوا فيه عن "دعمهم الثابت والموحد" لإسرائيل، ونددوا فيه بالهجمات التي تشنها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وبما وصفوها بـ"أعمال الإرهاب الشنيعة" التي ارتكبتها.

وأرسلت الولايات المتحدة بالفعل قوة بحرية كبيرة إلى الشرق الأوسط في الآونة الأخيرة شملت حاملتي طائرات والسفن المرافقة لهما ونحو ألفين من جنود مشاة البحرية للمساعدة في ردع أي هجمات لقوات مدعومة من إيران.