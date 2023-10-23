عاجل.. الإذاعة الإسرائيلية: اتصال هاتفي بين رئيس الوزراء الإسرائيلي والرئيس الأميركي واتصال بين وزيري دفاع البلدين
23/10/2023-|آخر تحديث: 23/10/202308:42 ص (بتوقيت مكة المكرمة)
- عاجل.. الإذاعة الإسرائيلية: اتصال هاتفي بين رئيس الوزراء الإسرائيلي والرئيس الأميركي واتصال بين وزيري دفاع البلدين
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- عاجل.. الجزيرة تطلع على مشروع القرار الأميركي الذي يؤكد وجوب امتثال كل الأعضاء للقانون الدولي في الرد على الهجمات
المصدر : الجزيرة + الصحافة الإسرائيلية