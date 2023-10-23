بالفيديو.. شهداء ومصابون معظمهم أطفال بقصف إسرائيلي على رفح

أظهرت لقطات خاصة للجزيرة استشهاد وإصابة عدد من الأطفال جراء قصف إسرائيلي استهدف منازل سكنية بمناطق متفرقة في رفح خلال الليلة الماضية.

وتظهر اللقطات استشهاد عدد من الأطفال ومحاولة الفرق الطبية إسعاف المصابين داخل أحد المستشفيات عقب القصف المكثف الذي استهدف مناطق متفرقة في رفح.

ويواصل الجيش الإسرائيلي استهداف غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، وارتفعت حصيلة العدوان على غزة إلى 4741 شهيدا، بينهم أكثر من 1873 طفلا و1023 امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 14 ألف جريح، وفق وزارة الصحة في القطاع. كما يوجد عدد غير محدد من المفقودين تحت الأنقاض.

وشددت إسرائيل بعد الهجوم المباغت الحصار المفروض أصلا على القطاع منذ 2007، ومنعت إمدادات الوقود والمياه والماء والمواد الغذائية، كما تعاني المستشفيات نقصا حادا في الوقود والمياه والأدوية، رغم دخول بعض قوافل الإغاثة أمس من معبر رفح.