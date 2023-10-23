شاهد.. رضيع فلسطيني ضمن ضحايا القصف الإسرائيلي لمخيم جباليا

أظهرت مشاهد خاصة بثتها قناة الجزيرة محاولات إسعاف ضحايا القصف العنيف الذي استهدف مخيم جباليا شمال شرقي قطاع غزة، وكان من بين المصابين رضيع غطت الدماء وجهه وملابسه.

وتم نقل الرضيع الذي ظهر في حالة سيئة من طرف أحد المسعفين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأظهرت المشاهد محاولات استخراج عالقين تحت الأنقاض -بينهم أطفال- نتيجة القصف الذي استهدف منازل في مخيم جباليا، وخلّف العشرات من الشهداء والجرحى، بالإضافة إلى آخرين يجهل مصيرهم.

وحسب ما كشف أحد عناصر الدفاع المدني للجزيرة، فقد تم انتشال جثامين 30 شهيدا معظمهم أطفال ونساء في مخيم جباليا.

وشهدت مختلف أحياء قطاع غزة غارات إسرائيلية غير مسبوقة وخاصة على الشريط الشرقي للقطاع في مخيمي جباليا والبريج ومنطقتي بيت لاهيا والزيتون.

وارتفعت حصيلة العدوان على غزة إلى 4741 شهيدا، بينهم أكثر من 1873 طفلا و1023 امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 14 ألف جريح.