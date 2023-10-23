بينهم فائزة بنوبل.. 93 شخصية فرنسية يوقعون عريضة لـ"وقف إطلاق النار بغزة"

وقع أكثر من 93 شخصية من المشاهير الفرنسيين عريضة للمطالبة بوقف الغارات التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري "تجنبًا لخسارة المزيد من الأرواح".

ودعت العريضة التي نشرتها وسائل إعلام فرنسية وأطلق عليها "نداء من أجل السلام في الشرق الأوسط"، إلى "وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار وإطلاق سراح جميع الرهائن واحترام القانون الدولي".

وجاء في العريضة "لعقود، يحرم الاحتلال الفلسطينيين من حقوقهم وحرياتهم الأساسية. إن تهجير مئات الآلاف من الناس من منازلهم -بعضهم للمرة الثانية أو الثالثة- سيكون بمثابة ظلم كارثي آخر، ومن شأنه أن يبعدنا عن إمكانية تحقيق سلام عادل ودائم، وعن الأمن لكلا الشعبين. هذا لا يمكن أن يحدث".

وأضافت "إننا ندعم جميع أولئك الذين يدعون إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار لإنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح، والسماح للمساعدات الإنسانية بالوصول إلى سكان غزة الذين هم في أمسّ الحاجة إليها. وندعو إلى إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين في غزة".

وتابعت العريضة "نحن ندعو الجميع إلى احترام القانون الدولي الذي يحظر إلحاق الأذى بالمدنيين مهما كان السياق. ويجب على جميع الحكومات التوقف عن دعم الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي وتسليح مرتكبيها".

وختمت بالقول "بعيدا عن الألم والحداد، تدفعنا الرغبة الثابتة في الدفاع عن إنسانيتنا المشتركة والحرية والعدالة والمساواة في الحقوق والسلام والكرامة لجميع الناس. لأننا نسير برغبة عميقة في إنهاء إراقة الدماء. لن نكون أحرارا أبدا حتى نصبح جميعا أحرارا".

وحملت العريضة توقيع 93 من الشخصيات من مثل الفائزة بجائزة نوبل للآداب عام 2022 الكاتبة آني إرنو، وأسطورة كرة القدم إريك كانتونا، وممثلين كشيرين بوتلة والمخرجة منال العبيدي.

وكتبت النائبة عن حزب فرنسا الأبية راكيل غاريدو عبر حسابها على إكس "عندما يلتزم الفنانون بإعطاء صدى للتطلعات الإنسانية للمجتمع الفرنسي، فلا يسعنا إلا أن نشيد. شكرا".

Quand les artistes s’engagent pour donner une résonance aux aspirations humanistes de la société française, nous ne pouvons qu’applaudir. Merci 🙏🏽 #Cessezlefeu https://t.co/FpkQtrairp — Raquel Garrido (@RaquelGarridoFr) October 22, 2023

أما الناشط والمدوّن فردريك إيغرون فتساءل متهكما "هل سيخرج وزير الداخلية جيرارد دارمانان من أجل اتهام كانتونا بالانتماء إلى حزب الله مثلما فعل مع بنزيمة حين اتهمه بالانتماء للإخوان المسلمين عقب تضامنه مع غزة".

Et la @GDarmanin le grand courageux va nous dire que eric cantona est proche du Hezbollah ?? Tu veux lui retirer la nationalité ??? https://t.co/Z3pLYfIQZk — Frédéric Aigron (@FAigron) October 23, 2023

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، يواصل الاحتلال الإسرائيلي استهداف قطاع غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، وقتلت 5087 فلسطينيا، بينهم 2055 طفلا و1119 سيدة، وأصابت 15 ألفا و273 شخصا، بحسب وزارة الصحة في القطاع. كما يوجد عدد غير محدد من المفقودين تحت الأنقاض.